Angelina Jolie reaparece con su hija Viv mientras Shiloh pide quitarse legalmente el apellido Pitt

Angelina Jolie y su hija Vivienne están volcadas en su faceta teatral. Después de estrenar el musical de Broadway The Outsiders, en el que han trabajado juntas como productora y ayudante de producción, madre e hija asistieron anoche a la premiere de Reefer Madness: The Musical en Los Ángeles. La oscarizada actriz, de 48 años, y su hija, Viv, de 15, quisieron mostrar todo su apoyo a Kristen Bell en la alfombra roja del teatro The Whitley, situado en el icónico Hollywood Boulevard.

Radiante con un traje de chaqueta negro, camiseta blanca con el dibujo de una corbata y unas gafas de sol oscuras, Angelina posó con su hija, que para la ocasión vistió pantalones negros a juego con su chaleco, camisa azul y zapatillas converse, y Kristen Bell, que esa noche eligió un vestido largo azul marino con trasparencias en su escote. Bell es una de las productoras de la reposición de este musical que cumple su 25º aniversario y en el que ella participó en el papel de Mary Lane en el musical que hizo su debut en Broadway.

-Shiloh Jolie-Pitt cumple 18 años: no te pierdas su talento para el baile

Esta reaparición de madre e hija se produce después de conocer que otra de sus hijas Shiloh también desea eliminar Pitt de su apellido en medio de la amarga batalla legal por el divorcio de sus padres. Según TMZ, la hija de Angelina y Brad, que ha cumplido 18 años, ha solicitado legalmente que se cambie su nombre a Shiloh Jolie. La disputa por el Châteu Miraval en Francia está trayendo muchas consecuencias a nivel personal, ya que no solo está haciendo que sus hijos sigan distanciados de su padre, sino que lo quieran estar aún más y Shiloh haya tomado esta decisión por la vía legal.

Shiloh es la última en tomar la determinación de borrar el apellido de su padre. Hace unos días Vivienne se presentaba en el teatro con el nombre de Vivienne Jolie, en lugar de 'Vivienne Jolie-Pitt' como siempre se ha llamado. Aún se desconoce si Viv ha cambiado legalmente su nombre, pero su hermana mayor Shiloh si lo ha solicitado legalmente. Ya en 2022 Zahara, la mayor de las hermanas, renunció a su apellido paterno y se presentó en la universidad Spelman College como Zahara Marley Jolie y Maddox, el mayor de los seis hijos de la expareja, dejó de usar Pitt en los documentos que no eran legales en 2021.

Estos hechos marcan la tensión y el distanciamiento que existe entre Brad Pitt y sus hijos desde el momento en que su divorcio se recrudeció. El hecho de que los niños vivan con su madre les ha hecho darse cuenta en primera persona del sufrimiento de Angelina en todo este proceso legal que dura ya casi ocho años, aunque Brad Pitt haya sufrido lo mismo o más durante todo el litigio. La estrella de Eternals ha asegurado a través de sus abogados que lo único que desea es acabar este litigio de una vez por todas porque continúa dañando a su familia e interfiriendo en su capacidad para sanar.

-Brad Pitt se apunta un tanto en la cruda batalla con Angelina Jolie por el Château Miraval