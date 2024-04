Angelina Jolie, feliz con sus hijos Pax y Vivienne en el estreno de su musical en Broadway

Llegó la noche del estreno de The Outsiders en Broadway. Angelina Jolie, productora ejecutiva del musical, acudió a la premiere acompañada de su hijo Pax y su hija, Vivienne, que ha trabajado como ayudante de producción en esta obra, una adaptación de la novela de SE Hinton y la película de 1983 de Francis Ford Coppola, cuyo título en español es Rebeldes. La oscarizada actriz no puede sentirse más orgullosa y satisfecha del trabajo de su hija, de 15 años, porque de todos sus hijos ella es la mayor aficionada a las artes escénicas. "La directora de teatro de mi familia es Viv, definitivamente Viv", confesó la protagonista de Eternals a People, mientras el creador del libreto y la música de The Outsiders, Justin Levine, lo corroboraba.

"Sin lugar a dudas" señaló Jolie . "Ella me corregirá. Ella dirá: '¿No leíste el memorándum? Tenemos que hacer esto, tenemos que pasar por esto". "Ha sido una asistente realmente dura", bromeó la actriz. "Ella se lo toma muy, muy en serio".

Madre e hija posaron felices en la alfombra roja del Teatro Bernard B. Jacobs de Nueva York. Mientras que Angelina Jolie eligió para su reaparición un glamuroso vestido dorado, diseñado por ella misma, combinado con una capa de color marrón y maquillaje natural con los labios en color rojo, su hija Viv eligió un mono azul y el pelo suelto. Esa noche estuvieron acompañadas de un invitado muy especial, Pax, de 20 años, que quiso apoyar tanto a su madre como a su hermana en este musical y para la ocasión lució un traje de chaqueta y unas zapatillas Converse. Después de ver el espectáculo, Angelina y sus hijos se dirigieron al elegante restaurante Cipriani para cenar.

Durante la premiere Angelina se mostró ajena a la batalla legal que mantiene con su exmarido Brad Pitt por su viñedo francés, el Chateau Miraval, e hizo caso omiso a todos estos problemas durante el estreno de esta obra que ha sido muy importante para ella.

"Ha sido un privilegio ser parte del proceso. Tengo mucho respeto por Broadway y por todos los que trabajan allí".“He estado en el teatro observando las primeras reacciones, incluidas las reacciones a menudo muy emotivas de los jóvenes. Es muy conmovedor", confesó. La actriz siempre vio en su hija a la mejor crítica para esta obra porque considera que a esta edad sus sentimientos son auténticos "Hay que escuchar a los adolescentes, escuchar lo que ellos tienen que decir y no simplificar las cosas por ellos. Yo creo que la gente joven tiene que sentir y discutir de todo en conversaciones reales", destacó.

De hecho, es tal la pasión de la menor de los hijos de Angelina Jolie que fue la propia Vivienne quien llevo a su madre a ver The Outsiders en La Jolla Playhouse (un teatro profesional sin ánimo lucro en el campus de la Universidad de California en San Diego) y Angelina se quedó completamente enamorada del musical. A partir de entonces decidieron formar un equipo y llevarla a Broadway en una nueva adaptación de la novela y la película que en su día protagonizaron Tom Cruise, C. Thomas Howell, Diane Lane, Ralph Macchio, Matt Dillon, Rob Lowe, Emilio Estevez y Patrick Swayze. "Viv me recuerda a mi madre (Marcheline Bertrand) en el sentido de que no se enfoca en ser el centro de atención, sino en ser un apoyo para otros creativos", contó la actriz en Entertainment Tonight cuando hablaba de la fascinación que siente su hija por el trabajo detrás de las cámaras.