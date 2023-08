Angelina Jolie 'contrata' a su hija Vivienne, de 15 años, como su asistente

Los seis hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie han crecido rodeados de cámaras y viendo a sus padres en la gran pantalla, sin embargo, tan solo Vivienne, de 15 años, parece sentirse atraída por la profesión de sus padres y no precisamente como actriz protagonista sino más bien como creativa.

A pesar de que con tan solo 6 años formó parte del elenco de Maléfica, la hija menor de estas dos grandes estrellas de Hollywood parece estar más interesada en el mundillo de la producción cinematográfica y es por este motivo por el que su madre la ha contratado como asistente para la adaptación musical de Broadway de la película de 1983 Rebeldes ( The Outsiders) que ella misma está preparando.

"Viv me recuerda a mi madre (Marcheline Bertrand) en el sentido de que no se enfoca en ser el centro de atención sino en ser un apoyo para otros creativos", dijo la actriz en un comunicado a Entertainment Tonigh. "Ella es muy reflexiva y seria sobre el teatro y trabaja duro para comprender mejor cómo contribuir" añadía Angelina.

Desde que era una niña, Vivienne ha acompañado a su madre a ver numerosas obras teatrales y musicales y ha acabado contagiándose del encanto de este tipo de interpretaciones en donde el actor se enfrenta a su público en vivo y en directo. Una pasión, sin duda, ha heredado de su madre, quien decidió ser actriz tras sentirse atraída por el teatro, un gusanillo que empezó picarle de nuevo después de que su hija la llevara a principios de año a ver Rebeldes en La Jolla Playhouse (un teatro profesional sin fines de lucro en el campus de la Universidad de California en San Diego) y se quedara completamente enamorada del musical, decidiendo llevarlo a Broadway.

"Estudié en el Instituto Lee Strasberg donde me di cuenta de que mi primer amor, como intérprete, fue el teatro. No había encontrado el camino de regreso hasta ahora. Espero poder contribuir mientras sigo aprendiendo de este increíble equipo con el que he estado trabajando desde que mi hija me llevó a ver el espectáculo en La Jolla Playhouse" declaraba la actriz.

Después de quedar prendadas por la obra, madre e hija se reunieron conSusan Eloise Hinton, la autora de Rebeldes, que tenía más o menos la edad de Vivienne cuando escribió la novela, y decidió asumir el papel de productora principal de este musical basada en la historia de dos bandas adolescentes rivales.

Además de Vivienne, Angelina comparte cinco hijos más con Brad Pitt : Maddox, de 22 años Pax, de 19; Zahara, de 18; Shiloh, de 17; y el gemelo de Vivienne, Knox , de 15. De hecho, la actriz se encuentra actualmente luchando por la custodia de sus hijos menores.