El duro mensaje de Pax contra su padre, Brad Pitt, que acaba de ver la luz

Brad Pitt y Angelina Jolie fueron, durante más de una década, una de las parejas más deseadas de Hollywood y del mundo entero. Juntos desde 2005, cuando se enamoran perdidamente durante el rodaje de la película Sr. y Sra. Smith, la pareja se volvió inseparable y pronto decidieron formar juntos una familia.

- El nuevo paso de Zahara, la hija de Angelina Jolie, que le distancia de su padre Brad Pitt

- Brad Pitt lanza duras acusaciones contra Angelina Jolie y recrudece su batalla legal

Por aquel entonces, la actriz ya era madre adoptiva de Maddox y Zahara, a los que el actor acabó adoptando en 2006 y dándole su apellido, el cual fue colocado en segunda posición. Ese mismo año también nacería su primera hija en común Siloh, a la que un año después se sumaría el protagonista de esta noticia, su hijo Pax, a quien Angelina adoptó en un orfanato de Vietnam y a quien Brad adoptaría coincidiendo con la llegada de los gemelos, Knox y Vivienne, nacidos en mayo de 2008.

Convertidos en una gran familia numerosa, la pareja decidió casarse en 2014, sin embargo, tan solo dos años después, en 2016, todo saltó por los aires y la pareja decidió separarse. Desde entonces, el cruce de acusaciones entre ambos ha llenado numerosos titulares, así como la supuesta mala relación del actor con sus seis hijos, a los que no vería desde hace años y cuya distancia parece haberse acrecentado más debido a un mensaje de su hijo Pax publicado en 2020 que acaba de ver la luz.

Las palabras de Pax

Según informa el tabloide británico Daily Mail, el joven habría dedicado una dura publicación a su padre hace tres años en su perfil de Instagram con motivo del Día del Padre, que en Estados Unidos es el tercer domingo de junio, con la que dejaría claro de qué lado está en esta larga batalla que mantienen sus padres.

- Cine, baile o ciencia: los caminos que están tomando los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt

- Angelina Jolie aviva su enfrentamiento con Brad Pitt acusándole de actuar como 'un niño petulante'

"¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez sigues demostrando que eres una persona horrible y despreciable", escribía en las redes sociales. "No tienes ninguna consideración ni ninguna empatía hacia tus cuatro hijos menores de edad, que tiemblan de miedo cada vez que están en tu presencia", continúa diciendo Pax, refiriéndose entonces a Zahara, de 18 años, Shiloh, de 17, y los mellizos Vivienne y Knox, de 15 años.

"Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo" añade el joven. "Convertiste la vida de tus personas cercanas en un infierno constante. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero algún día la verdad saldrá a la luz. Así que feliz Día del Padre, maldito ser humano horrible”, termina diciendo Pax, quien ilustra este mensaje con una fotografía del actor recogiendo el Oscar a Mejor actor de reparto por su papel en Once Upon A Time... In Hollywood.

El diario británico que se ha hecho eco de este mensaje no solo muestra capturas de la publicación de Pax , sino que también ha confirmado a través de una de sus fuentes que dicho perfil pertenece al hijo de Brad y Angelina. "Es la cuenta que usa para sus amigos, amigos de la escuela en su mayoría. Nunca habla mucho de sus padres, se mantiene reservado, así que eso era inusual".

Este duro mensaje se habría producido siete años después del famoso incidente del avión, que al parecer se convirtió en el detonante del divorcio y donde según relató Angelina se produjo una agresión física y verbal por parte del actor.

La actriz alegó ante el FBI que él la agarró, empujó y le gritó en el avión, asustándola a ella y a sus seis hijos con su conducta. Jolie dijo que su entonces esposo, que había estado bebiendo durante el vuelo, la llevó al baño donde "la agarró por la cabeza, sacudiéndola" y también la zarandeó por los hombros mientras discutieron por uno de sus hijos. La actriz alegó que él golpeó el techo del avión cuatro veces después de decirle "Estás jod***** a esta familia". Los niños, asustados, corrieron a interesarse por su madre: "¿Estás bien, mami?" Pitt supuestamente respondió: "No, ella no está bien, está arruinando a esta familia, está loca".

- Angelina Jolie explica cómo sus hijos la salvaron de hundirse en un camino mucho más oscuro

- La razón por la que Brad Pitt no presenta a su novia Ines de Ramon a sus hijos

Loading the player...

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, así es su vida en la actualidad

Uno de los niños, cuyo nombre fue eliminado del informe, gritó: "¡No es ella, eres tú, g*********!". A continuación, supuestamente, Pitt corrió hacia el niño, -ya se informó que era Maddox, aunque el informe no lo detalle-, pero Jolie lo detuvo y sufrió lesiones en la espalda y el codo en su intento por detener la pelea.

Sin embargo, aunque en un principio el incidente fue investigado por el FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles finalmente las autoridades decidieron no presentar cargos.