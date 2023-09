Angelina Jolie explica cómo sus hijos la salvaron de hundirse en un lugar mucho más oscuro

Angelina Jolie ha confesado en una ocasión lo mucho que le costó darse cuenta de que tenía que separarse del padre de sus hijos, Brad Pitt. Siete años después de pedirle el divorcio, la actriz y directora, de 48 años, se ha sincerado sobre lo difícil que está siendo para ella este proceso de sanación y cómo sus hijos han influido en gran medida en su recuperación después de haber vivido tiempos difíciles. La protagonista de Maléfica ha decidido abrirse en canal para desvelar su experiencia con la maternidad y cómo se siente anímicamente en una entrevista a la revista Vogue.

"Me he sentido un poco deprimida últimamente", revela. "En cierto modo, no siento que haya sido yo mismo durante diez años, pero prefiero no hablar de ello", son algunas de las declaraciones de la oscarizada intérprete que dejan entrever lo complicada que está siendo para ella esta dura batalla con su ex, aunque no lo nombra en ningún momento. A raíz de su divorcio, decidió dejar de lado su carrera como actriz y espaciar los rodajes con la única intención de volcarse completamente en sus hijos. "Empecé a trabajar menos en el cine hace siete años, aceptando únicamente trabajos que no requerían rodajes largos. Teníamos mucho que curar", señaló. "Todavía estamos en ello", dice sobre las secuelas que tienen todavía ella y sus hijos tras la separación.

En los últimos siete años apenas ha participado en tres proyectos cinematográficos: la secuela de Maléfica, la película de Marvel Studios, Eternals y el thriller Aquellos que desean mi muerte. Ahora el lanzamiento de su propia línea de ropa y su taller creativo, Atelier Jolie, supone para ella un resurgir con el que se confiesa ilusionada y en el que colaboran sus hijos. "Creo que ha sido terapéutico para mí: te permite trabajar en un espacio creativo con personas en las que confías y redescubrirte a ti mismo", confiesa. "Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y éste está centrado en el futuro". Su idea no es convertirse en una diseñador de moda, sino todo lo contrario: "Quiero construir una casa para que otras personas se conviertan en eso".

Como su mundo gira en torno a sus seis hijos, a ellos les ha hecho muy partícipes de su proyecto. "Me parece gracioso que estemos involucrados en la moda, no creo que ninguno de nosotros esté demasiado 'a la moda'", dice, refiriéndose tanto a ella como a sus hijos. "No les digo a los niños cómo vestirse. Incluso cuando eran pequeños, simplemente les ponía cosas delante". Lo mismo ocurre con las apariciones públicas: "Nadie tiene que ir a ningún lado si no quiere, y si no quiere disfrazarse, no tiene por qué hacerlo”, afirma en referencia a una de sus últimas alfombras rojas por la película Eternals en las que cada uno eligió que ponerse. Zahara optó por un vestido de Elie Saab que ella había lucido en los Oscar o Shiloh una prenda suya de Gabriela Hearst.

Jolie considera que la ropa que llevamos cada uno refleja "una parte muy importante de quiénes somos" y algo que "es importante explorar, especialmente para los jóvenes". El taller es exactamente el tipo de lugar al que le gustaría ir con sus hijos. "Siempre quise llevar a mi familia a un lugar donde pueda decir: ¿Tu ropa realmente te representa? ¿Eres tú? ¿Y te encanta? Creo que el promedio de personas no pensaría que es así. Pero creo que la sastrería hace eso por ti".

En cuanto a su experiencia con la maternidad, explica cómo ser madre la ayudó a mantenerse a salvo durante tiempos difíciles. "Tenía 26 (años) cuando me convertí en madre. Mi vida completa cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de forma diferente”, revela la estrella de Etenals, que conoció a Maddox, su hijo mayor, en un orfanato en Camboya mientras rodaba Tomb Raider y este instante supuso un antes y un después en su vida. Al verle se despertó en ella un instinto maternal que jamás había existido y decidió adoptarlo.

A él le siguieron las adopciones de Zahara y Pax, y los hijos biológicos que tuvo con Brad Pitt. "Recientemente, pensé que me hubiera hundido en un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir por ellos. Ellos son mejores que yo, porque tú quieres que tus hijos lo sean. Por supuesto, soy la madre, y espero (que sea) un lugar seguro para ellos y (les dé) estabilidad. Pero también soy de la que se ríen, y los veo tomar tantos aspectos diferentes de nuestra familia", ha destacado sobre sus hijos, los que le devuelven cada día la sonrisa y .los que le recuerdan a menudo lo especial que es para ellos.