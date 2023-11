El nuevo paso de Zahara, la hija de Angelina Jolie, que le distancia de su padre Brad Pitt

Zahara, la hija adoptiva de Angelina Jolie y Brad Pitt, está a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida y acaba de protagonizar un movimiento que le distancia de su padre. Cabe recordar que la separación del actor y la actriz ha estado lejos de caracterizarse como un proceso fluido, hecho que afecta directamente a toda la familia. Tras poner fin a su historia de amor en 2016, han sido muchos los conflictos internos de la expareja que salían a la luz, concretamente respecto a la relación entre el intérprete y sus vástagos.

La joven de 18 años, que fue adoptada en Etiopía, ha sido admitida oficialmente en la hermandad Alpha Kappa Alpha, del Spelman College de Atlanta. Se trata de una comunidad de mujeres que apoyan la misión académica de la universidad, con la finalidad de mejorar el aprendizaje, la erudición y el servicio de los estudiantes. En un vídeo publicado por Essence el 15 de noviembre, se puede ver a Zahara presentándose como nuevo miembro de la primera hermandad nacional negra, omitiendo en su nombre el apellido de su padre, Pitt.

Este hecho, como era de esperar, no ha tardado en generar un gran revuelo en redes sociales. Con ello, la joven se suma a su hermano mayor Maddox, quien supuestamente usa 'Jolie' en lugar de 'Jolie-Pitt' en documentos no legales, según Us Weekly. Mientras, durante esta ocasión tan especial para la nuevo miembro de la hermandad Alpha Kappa Alpha, esta se vio muy bien acompañada de su madre y sus hermanos mayores, Pax de 19 años y Maddox, de 22.

En los últimos años, las tensiones entre los miembros de la familia Jolie-Pitt han estado en el foco de la prensa. El proceso de divorcio entre la pareja, que comenzó en 2016, ha sido traumático y eterno. En medio de su batalla legal por la custodia de sus hijos, el año pasado salieron a la luz detalles sobre un supuesto incidente que habría tenido lugar en un jet privado y que habría motivado la ruptura de su relación, según un informe del FBI al que tuvo acceso Page Six.

Al parecer, el matrimonio se dirigía a Estados Unidos junto a sus seis hijos. Durante el vuelo, Jolie dijo que su entonces esposo había estado bebiendo y la llevó al baño donde 'la agarró por la cabeza, sacudiéndola', y también lo hizo por los hombros, mientras discutía con uno de sus hijos.

Tras una fuerte disputa, el actor se dirigió corriendo hacia el niño, pero Angelina lo detuvo y habría sufrido lesiones en la espalda y el codo en su intento por detener la pelea con su pequeño. Al día siguiente, la intérprete presentó su divorcio ante la corte en Los Ángeles y la relación de Brad con sus hijos comenzó a verse afectada.

Las palabras de Brad Pitt sobre la nueva etapa de Zahara en la Universidad

La relación de la estrella de Hollywood con sus hijos suele mantenerse en la más absoluta privacidad desde hace mucho tiempo, aunque en ocasiones sí se ha pronunciado al respecto. “Ella es muy inteligente y va a prosperar aún más en la universidad. Es un momento hermoso y emocionante para encontrar su propio camino y perseguir sus intereses. Estoy muy orgulloso (...) Crecen demasiado rápido y eso hace que se te salten las lágrimas”, confesó emocionado Brad Pitt a Vanity Fair por la etapa que comenzaba su hija