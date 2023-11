Las lágrimas de Angelina Jolie en la ópera de Budapest que han dado la vuelta al mundo

Angelina Jolie se ha emocionado, y mucho, en la ópera de Budapest. Durante la presentación del Réquiem de Verdi dirigido por Szilveszter Ókovács, la actriz no podía contener las lágrimas y ha dejado unas imágenes que han recorrido ya medio mundo. La protagonista de Maléfica, a pesar del duro momento personal que lleva viviendo desde su separación con Brad Pitt -y después de más de dos años alejada de las cámaras-, ha vuelto al set de rodaje. Estos últimos días, se ha trasladado hasta la capital de Hungría para continuar con la grabación de su nueva película basada en los últimos años de la soprano María Callas.

Durante su estancia en Budapest, Angelina Jolie ha podido disfrutar de uno de los tesoros culturales y arquitectónicos más visitados por todos los turistas que acuden a Hungría: La ópera estatal. La actriz acudió a deleitarse con la gran obra del repertorio sinfónico-coral Réquiem de Verdi. No asistió sola, sino que lo hizo acompañada de Pablo Larraín, el cineasta chileno encargado de convertirla en María Callas. A lo largo del transcurso de la obra, la exmujer de Brad Pitt ha sido incapaz de contener la emoción. En las primeras imágenes, se muestra claramente cómo la intérprete quedaba conmovida por el concierto. Con los ojos inundados por sus lágrimas, Angelina se echaba las manos a la cara, sin miedo a mostrarse emocionada. Cuando finalizó la ópera, con una gran sonrisa, no dudaba en mostrar su apoyo a los artistas que le habían llegado al corazón con su música.

Sus hijos, su motivo principal para seguir adelante

Tras más de doce años de relación, Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron en 2016 y dejaron de ser legalmente marido y mujer en 2019. Durante todo este tiempo, la pareja se ha sometido a un largo proceso judicial por la custodia de sus hijos. Sin embargo, dejando a un lado su polémica separación, la actriz ha querido hablar sobre como está siendo este proceso de sanación y la labor que han tenido sus hijos durante su recuperación. "Tenía 26 años cuando me convertí en madre. Mi vida completa cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de forma diferente”, confesó Angelina en una entrevista para la revista Vogue.

La protagonista de El coleccionista de huesos, tiene seis hijos, Maddox, Zahara, Shiloh, Pax y los mellizos Knox y Vivienne. Sin quererlo, los pequeños se han convertido en el motivo de su sonrisa y en su fuerza para seguir luchando: "Recientemente, pensé que me hubiera hundido en un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir por ellos. Ellos son mejores que yo, porque tú quieres que tus hijos lo sean. Por supuesto, soy la madre, y espero [que sea] un lugar seguro para ellos y [les aporte] estabilidad. Pero también soy de la que se ríen, y los veo asumiendo tantos aspectos diferentes de nuestra familia", continúo diciendo la intérprete, que siempre se ha mostrado muy feliz con sus pequeños.

Su nueva ilusión profesional, tras más de dos años retirada de los rodajes

Dos años han sido el tiempo que ha estado Angelina Jolie apartada de los rodajes. Con motivo del cien aniversario del nacimiento de María Callas, la actriz ha vuelto a ponerse delante de las cámaras para convertirse en la gran dama de la Ópera y eterna Traviata. Durante los primeros días de la grabación del biopic, la exmujer de Brad Pitt se ha dejado ver por las calles transformada en la reina de los escenarios, con su característico moño en la nuca bajo un pañuelo de seda, guantes, unas enormes gafas y un traje que evoca a los años treinta. Estas imágenes impactaron a todos sus seguidores al verla así vestida.