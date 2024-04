Angelina Jolie y su hija Viv, de 15 años, presentan el musical de Broadway en el que han trabajado juntas, 'The Outsiders'

Vivienne, la hija de Angelina Jolie, es pieza clave de la próxima adaptación en Broadway de la obra The Outsiders. Cuando la ganadora del Oscar, de 48 años, anunció en agosto de 2023 que estaba trabajando como productora principal de este nuevo musical, una adaptación de la novela de SE Hinton y la película de 1983 de Francis Ford Coppola The Outsiders (cuyo título en español es Rebeldes), señaló entonces que su hija Viv, de 15 años, trabajaría como asistente de producción como así ha sido. Madre e hija acudieron a la presentación previa de la obra en Nueva York y posaron con todo el elenco y el equipo del musical, así como con Matt Dillon, que protagonizó la versión cinematográfica de 1983.

Vivienne ha crecido entre platos de cine y sets de rodaje. No es la primera incursión de la hija menor de Angelina en el mundo de la interpretación, formó parte del elenco de Maléfica, pero parece mucho más interesada ahora en la producción y todo lo que sucede tras las cámaras. "Viv me recuerda a mi madre (Marcheline Bertrand) en el sentido de que no se enfoca en ser el centro de atención sino en ser un apoyo para otros creativos", contó la actriz en Entertainment Tonight. "Ella es muy reflexiva y seria acerca del teatro y trabaja duro para comprender mejor cómo contribuir" añadía Angelina.

Curiosamente Angelina Jolie volvió a sentirse atraída por el teatro después de que su hija, apasionada de las artes escénicas, la llevara a principios de año a ver Rebeldes en La Jolla Playhouse (un teatro profesional sin ánimo lucro en el campus de la Universidad de California en San Diego) y se quedara completamente enamorada del musical.. Entonces madre e hija se reunieron con el autor del libro, Hinton, que escribió la obra cuando era estudiante de secundaria como Vivivenne, y decidieron llevarla a Broadway.

"Estudié en el Instituto Lee Strasberg donde me di cuenta de que mi primer amor, como intérprete, fue el teatro. No había encontrado el camino de regreso hasta ahora. Espero poder contribuir mientras sigo aprendiendo de este increíble equipo con el que he estado trabajando", decía ilusionada Jolie. "No puedo expresar lo emocionada que estoy por el debut de este musical en Broadway y espero compartir esta nueva adaptación de The Outsiders con el mundo".

La película de 1983 fue protagonizada por Tom Cruise, C. Thomas Howell, Diane Lane, Ralph Macchio, Matt Dillon, Rob Lowe, Emilio Estevez y Patrick Swayze. The Outsiders se estrenará en Broadway el próximo 11 de abril y ya están a la venta las entradas.

