El guardaespaldas de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de sabotear la relación de sus hijos con el actor El que en su día fue también vigilante de la actriz ha señalado que el asistente de la protagonista de 'Maléfica' le pidió que convenciera a dos de sus trabajadores para que no testificaran en el juicio de custodia de la expareja

El actual guardia de seguridad de Brad Pitt y propietario de SRS Global Security, Tony Webb, que en su día fue uno de los jefes de vigilancia de la mediática pareja, ha hablado de cómo Angelina Jolie quería que sus hijos evitaran a su padre durante las visitas de custodia. Webb, que comenzó a trabajar para Jolie en el año 2000 y formó parte del equipo de seguridad de ella y su familia durante dos décadas, ha señalado que el asistente de la actriz Michael Vieira le pidió que convenciera a dos de sus trabajadores para que no testificaran en la audiencia de custodia de la expareja, de acuerdo con unos documentos judiciales y presentados en el Tribunal Superior de Los Ángeles y obtenidos por Us Weekly.

El propietario de SRS Global Security entendió que el asistente de Angelina estaba haciendo esta solicitud en nombre de la actriz y le explicó que no tenía poder para detenerlos porque eran contratistas independientes y no empleados de su empresa, tal y como se puede leer en los documentos que cita la revista estadounidense. Pero él le insistió en que les recordara a sus trabajadores que habían firmado acuerdos de confidencialidad con la señora Jolie y que debía recordárselo y decirles que si testificaban en el caso Angelina les demandaría.

Web se lo comunicó a los trabajadores y uno de ellos, Ross Foster, le dijo que "tenía la intención de testificar independientemente del acuerdo de confidencialidad si recibía una citación judicial"."Cuando el señor Foster me dijo esto, también me dijo que si se lo pedían, testificaría sobre las declaraciones que escuchó de la señora Jolie que les hizo a los niños, animándolos a evitar pasar tiempo con el señor Pitt durante las visitas de custodia", destaca,

A raíz de este suceso, el gerente comercial de Jolie le dijo que sus servicios "ya no eran necesarios". Días después de su despido, Webb le escribió a Jolie para agradecerle la oportunidad laboral que le había brindado durante todos estos años. "Escribí que estaba triste porque nos habíamos distanciado en los últimos años y que sabía que ella me culpaba por lo que habían hecho mis contratistas independientes, pero que como trabajaban por cuenta propia, no podía controlar lo que hacían". Una carta que Jolie respondió con un breve mensaje: "Cuídense mucho. Un abrazo. Angie". Webb dejó de trabajar para Jolie hace tres años, pero todavía trabaja para Pitt y es uno de los guardaespaldas del actor.

