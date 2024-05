Shiloh Jolie-Pitt cumple 18 años: no te pierdas su talento para el baile La hija de Brad Pitt y Angelina Jolie llega a la mayoría de edad tras un comentado movimiento de su hermana Vivienne

Este 27 de mayo ha sido inolvidable en la numerosa familia formada por Angelina Jolie y Brad Pitt. Shiloh Pitt, cuarta de los seis hijos que comparte el exmatrimonio, ha cumplido 18 años en una etapa convulsa marcada por el enfrentamiento judicial cada vez más recrudecido que mantienen los actores ocho años después de su separación. La primera hija biológica de los artistas llega a la mayoría de edad convertida en una bella adolescente que ha heredado rasgos físicos tanto de su padre como de su madre como vemos reflejado a través de sus ojos claros y ligeramente rasgados, los labios carnosos y el pelo castaño. Te contamos a continuación sus detalles más personales, sus aficiones y los datos más curiosos para conocerla.

La popularidad de Shiloh Pitt es internacional desde que se conoció la noticia del embarazo de su madre, una noticia que generó una gran expectación ya que formaba con Brad Pitt una de las parejas más queridas y admiradas del momento. La protagonista de Maléfica dio a luz en Swakopmund (Namibia) ya que es embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas y su deseo era que la niña llegara al mundo en África para tener un lazo más con este continente por el que tanto afecto siente. Esta circunstancia hizo que la pequeña obtuviera la ciudadanía de su país de nacimiento y con dos meses ¡ya tenía su propia figura de cera en el Madame Tussauds de Nueva York!

La vida de Shiloh Pitt ha estado marcada por las intensas agendas de sus padres, con exigentes compromisos en diferentes puntos del mapa. Ha crecido entre rodajes y debutó ante las cámaras cuando tenía dos años. Esa primera toma de contacto llegó de la mano de El curioso caso de Benjamin Button, película que ganó tres premios Oscar y ha marcado la filmografía de Brad Pitt. A los ocho años, la niña rechazó participar en Maléfica con su madre y cuando cumplió diez regresó a escena para doblar al personaje de Shuai Shuai en la tercera entrega de Kung Fu Panda.

Cómo es 'Shi' en las distancias cortas

En su ADN está grabado el talento, que le gusta mostrar en forma de baile. Shiloh acude a clases en Movement Lifestyle Studio, una escuela que dispone de siete salas y está ubicada en California. En este centro ensaya con el coreógrafo Lil Kelaan Carter, quien ha compartido en alguna ocasión alguna pincelada de las clases, vídeos en los que la hija de Brad y Angelina ha causado sensación. Además, el actor se ha mostrado públicamente muy orgulloso y ha dicho que no sabe de dónde ha sacado su hija esa facilidad ya que él tiene "dos pies izquierdos".

Shiloh, o Shi como la llaman cariñosamente sus seres queridos, "es una bailarina excepcionalmente talentosa, que demuestra dedicación y trabajo duro", asegura el consumado coreógrafo, actor y diseñador de moda, que asegura que no puede estar más alejada del estereotipo "nepo baby". "Es una persona sincera y directa que nunca utiliza su estatus de celebridad, no depende de su nombre para lograr sus objetivos", asegura. "Honestamente, al principio yo ni siquiera sabía quién era ella y no creo que esto importe, especialmente en un estudio de danza", destaca Keelan Carter, que asegura que es una bailarina más en sus clases.

Angelina y Brad, al margen de la ruptura, siempre han tenido claro que sus hijos tomarán sus propias decisiones. No han querido influenciarles ni cortarles las alas. Cuando lo ha deseado, Shiloh ha acompañado a sus padres en los grandes estrenos cinematográficos, donde ha acaparado el protagonismo junto a sus hermanos. Estas apariciones han permitido ver la gran personalidad de la joven, que con cuatro años llevaba prendas de corte masculino. "Es fascinante. A los niños se les debe permitir expresarse como quieran sin que nadie los juzgue porque es una parte importante de su crecimiento", decía Jolie.

La solidaridad ha sido uno de los ejes principales de la educación que ha recibido Shiloh, involucrada desde niña en asuntos humanitarios gracias a los cuales ha podido conocer las diferentes realidades del mundo y escuchar personalmente testimonios de los refugiados. Por expreso deseo, ha acompañado a su madre a destinos como Jordania, Bosnia, Etiopía y Camboya. Este último destino es importante para toda la familia ya que es el país donde nació su hermano Maddox (22).

La última decisión de su hermana

Los 18 años de Shiloh coinciden con un movimiento de su hermana Vivienne que está teniendo una gran repercusión. A los 15 años, la melliza de Knox ha optado por dejar de usar el apellido paterno, al menos públicamente. Ha colaborado con su madre en la producción del musical The Outsiders y en los créditos ha querido aparecer como Vivienne Jolie. Sigue así los pasos de Zahara, que en una reciente iniciativa de la universidad se presentó como Zahara Marley Jolie.