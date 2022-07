Angelina Jolie y Shiloh, las fans más inesperadas de Måneskin, el grupo italiano de moda

¡Angelina Jolie y su hija Shiloh son fans de Måneskin! Madre e hija, de 47 y 16 años respectivamente, disrutaron de un espectacular concierto de la banda italiana, que ganó Eurovisión en 2021 y que está viviendo actualmente uno de los mejores momentos de su carrera con conciertos en todo el mundo y canciones en una de las películas del año. El grupo celebró un multitudinario espectáculo en el histórico Circo Máximo de Roma que reunió a más de 70.000 personas y la actriz, que se encuentra en Italia rodando su nuevo proyecto, no ha querido perderse la cita, de la que ha disfrutado especialmente a través de su hija.

En las imágenes que se han difundido de Angelina y Shiloh disfrutando del concierto desde un área elevada se aprecia cómo la intérprete de Eternos miraba a su hija con adoración mientras ella cantaba las letras de Måneskin. Además, se unía a ella coreando, dando saltos e incluso demostraba que se sabía algunas de las canciones como I Wanna Be Your Slave, de su álbum Teatro d'ira. La hija de la actriz y Brad Pitt ya ha demostrado en más de una ocasión que lo suyo es la música, de hecho aparecía en un vídeo que se hizo viral el pasado mes de junio en el que se la veía bailando Vegas de Doja Cat. Casualmente, este tema forma parte de la banda sonora de Elvis, al igual que ocurre con If I can Dream, del grupo italiano, que también cantaron en el Circo Máximo.

Angelina Jolie se encuentra en Italia rodando su próxima película, Without Blood, la primera en la que se lanza al trabajo detrás de las cámaras desde Primero mataron a mi padre en 2017, nominada a un Globo de Oro y otros prestigiosos galardones. Un cambio de ritmo para ella después de haber estrenado dos películas en 2021 y tener otras dos en preproducción como intérprete. En todos sus viajes por trabajo, la artista intenta llevar siempre a sus hijos más pequeños si es posible, por lo que no es raro que actualmente estén juntas en el país mediterráneo.

"Mis hijos son geniales y porque son tantos creo que todos han tenido un efecto muy importante los unos en los otros. No es que yo sea la encargada de nada", aseguró Angelina el pasado mes de octubre, explicando que su dinámica incluye mucha honestidad y humanidad con ellos. La actriz compartió que le produce mucha curiosidad los diferentes detalles que hablan de su personalidad, como es el caso de Shiloh con la música y el baile. "Mi prioridad es estar ahí para apoyar y desarrollar todos los aspectos particulares de quiénes son realmente", añadía en una entrevista.

Angelina Jolie es madre de seis niños: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivenne, de entre 20 y 14 años. Durante el divorcio con Brad Pitt en los últimos años, la actriz ha luchado para que sus hijos continúen viviendo con ella, y en 2021 se produjo el último fallo del juez en el Tribunal Superior de California. La justicia le denegó la petición de revisar su acuerdo de custodia compartida después de que con la descalificación del juez John Ouderkirk se anulara de forma efectiva el fallo que permitía al intérprete pasar más tiempo con cinco de sus seis hijos (los que son aún menores de edad).