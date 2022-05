Måneskin, de ganar Eurovisión a triunfar en Hollywood y de vuelta a Europa para conquistar Cannes

¿Qué tienen en común Elvis Presley y Eurovisión? Hasta hace poco nada en absoluto más que estar relacionados con la música, pero ahora Måneskin ha hecho realidad con esta conexión. El grupo, que ganó el Festival de la Canción en 2021, ha sido escogido para que una de sus canciones formen parte de la banda sonora oficial de la película del cantante, Elvis, que se estrena el próximo 24 de junio. Encabezados por Damiano, los cuatro músicos han recorrido el mundo promocionando sus temas y solo unos días después de pisar uno de los platós más importantes de Estados Unidos, el de Jimmy Fallon, han cogido un avión de vuelta a Europa para conquistar Cannes.

VER GALERÍA

Måneskin es el éxito más inesperado de Eurovisión, conquistando el escenario con una letra en italiano y consiguiendo que sus versiones de míticos temas en inglés superen las barreras de nuestro continente, puesto que Damiano, Victoria, Thomas e Ethan han llegado a Hollywood pisando fuerte. Zitti e buoni fue solo el principio, porque su Beggin' se convirtió en uno de los temas virales de Tik Tok durante meses, a pesar de que es una canción de los años 60 que originalmente lanzó la banda The Four Seasons. Su belleza andrógina y su estilo rompedor con inspiración del glam de los años 80 ha conquistado a todo tipo de público, y con If I Can Dream, la versión del mítico tema de Elvis Presley... queda demostrado. "Un sueño hecho realidad", aseguran... ¡Pueden con todo!

VER GALERÍA

En un clásico movimiento de Baz Luhrmann, director de la película, Elvis contará con cantantes de todos los estilos que ofrecerán esta ambientación épica que ya dejó clara en El gran Gatsby. Además de Måneskin estarán Doja Cat, Eminem y Kacey Musgraves, por lo que está claro que la influencia del rey del rock alcanza a todos los tipos de música que actualmente se presentan en la industria. Su participación en el filme es sin duda un empujón más para el grupo italiano, que hace solo unos días estuvo en el programa de Jimmy Fallon promocionando su Supermodel, y actuó en directo para los casi 10 millones de televidentes que tiene el espacio de late night cada noche.

Curiosamente, Jimmy Fallon se confesó un gran fan de Måneskin e incluso saltó al escenario con ellos para interpretar su nuevo single cuando se descubrió que Victoria, su bajista, se había tenido que ausentar momentáneamente por enfermedad. Por eso el presentador se puso una peluca rubia y demostró sus dotes con el instrumento (y con los movimientos de pelo). "Los rumores dicen que echamos a Vic solo por tener una versión de cartón de ella en tamaño real. Viva tú, Jimmy, por ser simplemente un doble auténtico y natural. Supermodel no sería lo mismo sin tu experiencia con el bajo", comentaba el grupo.

VER GALERÍA

Måneskin tiene más de seis millones de seguidores en Instagram, y sus canciones nada más y nada menos que 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, muy igualados con estrellas internacionales de la talla de Charlie Puth, Lana del Rey o Tate McRae. Y este es solo el principio, es cuestión de tiempo que más gente les conozca, sobre todo después de la gira que pronto empiezan por Europa, con dos fechas en España incluidas (en Valencia y Barcelona).

VER GALERÍA