¿Te has quedado sin entradas para ver a Taylor Swift en Madrid? Así puedes conseguir una

Los seguidores de Taylor Swift cuentan los días. Quedan apenas seis, menos de una semana para que la artista se suba al escenario del Santiago Bernabeu en el primero de sus conciertos en Madrid. El 29 y 30 de mayo Taylor regresa a España con su gira The Eras Tour, una visita que se ha hecho esperar más de una década, concretamente 12 años, y que ha revolucionado de tal manera a los seguidores de la artista que las entradas se agotaron en cuestión de horas. Sin embargo, si eres de los desafortunados que te quedaste sin uno de los preciados tickets tienes ahora una segunda oportunidad. ¡Todavía puedes conseguirlo!

La organización se ha puesto en contacto con quienes se quedaron en lista de espera para comunicarles que tienen una nueva remesa de entradas. Los tickets estarán disponibles hasta que se agoten y dan una segunda oportunidad a quienes se quedaron con las ganas de ver en directo a la intérprete. Este sistema lo ha utilizado ya Taylor, como informan Los 40, en otros de los conciertos que ha dado en Europa. En el correo que envía la organización a quienes ya se había registrado en el momento de la venta se dan las instrucciones para conseguir una de las entradas, siempre que la persona siga interesada, claro.

Los precios de las entradas no han variado desde los iniciales que marcó la organización y oscilan entre los 226,50 euros (frontal izquierdo pista) y los 85 euros (anfiteatro trasero). No están disponibles ya los paquetes VIP. Esta nueva oportunidad no ha estado sin embargo exenta de cierta polémica pues algunos de los que han logrado comprar una nueva entrada se lamentan de la poca visibilidad que tendrán del show. Se espera que en los dos días se den cita unas 130.000 personas en el estadio madrileño, ciudad que espera además un impacto económico de 25 millones de euros (según estima HelloTickets).

La citada emisora de radio detalla además que hay un espacio seguro donde se pueden comprar entradas en la reventa. Se trata de un apartado en Ticketmaster que se llama Fan to fan, que pone a disposición de los interesados entradas de reventa, pues en ocasiones quien ha comprado un ticket finalmente no puede utilizarlo. Se ponen así entradas de particulares a la venta, pero en una transacción que cuenta con las garantías precisas, pues la reventa presenta problemas de fraude en muchas ocasiones.

El pasado 22 de abril, el nuevo disco de Taylor, titulado The Tortured Poets Department se convirtió en el álbum más reproducido de Spotify en una sola semana. El álbum ha superado los mil millones de reproducciones desde su lanzamiento. Ha sido además el primero en la historia de la plataforma de streaming Spotify en alcanzar los mil millones de reproducciones en una sola semana. La cantante fue además la artista más escuchada del mundo en el año 2023 en la citada plataforma. Taylor actúa este 24 y 25 de mayo en Lisboa, en el Estadio de la luz, última parada de los swifties antes de Madrid.

