La reina Letizia da un giro a su icónico traje blanco con el calzado cómodo que es su nuevo aliado

Una chaqueta de tweed clásica, un mono tipo esmoquin, su vestido wrap más reciclado, el top lencero que combina con todos sus trajes... es larga la lista de prendas virales que ha llevado la reina Letizia en su paso por los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular desde que acudió por primera vez, en el año 2006. Tan distintos entre sí que es difícil trazar una línea conductora entre todos los looks, pues lo más llamativo es que, sin duda, se decanta por piezas atemporales, que no pasan de moda. En esta 46º edición, lo ha vuelto a demostrar llevando esta premisa al extremo con un nuevo guiño al traje de su pedida, aunque no hemos podido evitar fijarnos en el calzado deportivo que remata el estilismo.

- La reina Letizia estrena una chaqueta de Mango y recurre a las deportivas en su último look de trabajo

La reina Letizia apuesta todo a la elegancia del color blanco

Volvemos a ver a la Reina vestida de traje blanco gracias a uno de los muchos conjuntos del estilo que figuran en su repertorio. Posee desde hace un par de años varios similares, tanto de Zara como de Carolina Herrera o Hugo Boss. En este caso, creemos que ha recuperado el ejemplar de la diseñadora venezolana, uno que vimos por primera vez en 2019, pero que repite continuamente por su versatilidad.

- Recordamos el impecable traje blanco que lució doña Letizia en su pedida hace 20 años

La americana con pronunciado escote en 'V' presenta un único botón forrado con el que afina su silueta, mientras que el pantalón de talle alto es acampanado. Desde debajo de la chaqueta, se asoma un top lencero con escote de encaje que suele incorporar casi exclusivamente en sus looks sartoriales para aportar un aire más sensual a estos estilismos.

También en la 40º edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, sorprendió al decantarse por un dos piezas de sastrería blanco impoluto. ¿Coincidencia? Justo después de cumplirse dos décadas de aquella fecha señalada, este tándem vuelve a ponerse con frecuencia al frente de su vestidor. Su último encuentro con Martin Scorsese en Madrid o la reunión anual con los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias en 2023 son dos ejemplos concretos del fenómeno.

A pesar de que el traje blanco es uno de los looks más elogiados, lo más llamativo del look ha sido el calzado, una vez más. Aunque hemos la visto en numerosas ocasiones con deportivas, esto suele ocurrir en eventos más informales o citas rurales que exijan a la mujer de Felipe VI una indumentaria todoterreno; de hecho, jamás había combinado este luminoso tándem con zapatillas. ¡Es la primera vez! Y recordemos que, hace tan solo 24 horas, ocupó cientos de titulares en nuestro país por esta misma razón: acudió con deportivas al 40º aniversario de la jura de bandera de la promoción a la que pertenece el jefe del Estado.

Según ha podido saber ¡HOLA! la Reina se golpeó el pie derecho contra una mesa en La Zarzuela, lo que le causó una fractura en uno de los dedos de su pie derecho, por lo que han tenido que inmovilizárselo. Entre las medidas recomendadas por los profesionales en la materia está el uso de zapatillas cómodas en prácticamente cualquier ocasión. Este lunes, para complementar su chaqueta de tweed rosa, de Mango, estrenó un par de la firma española MU, de diseño unisex confeccionado en piel sostenible, pero todavía se desconoce la procedencia de este nuevo par. Notamos que su suela es mucho más fina, ceñida a la forma del pie.

- Hablamos con la diseñadora del último look viral de la Reina, un conjunto ideal para invitada

El look de la reina Letizia en la edición de 2022

Recordemos que el año pasado, la Reina no pudo presidir la entrega de estos galardones literarios, como era habitual dentro de su agenda, así que fue en la edición de 2022 cuando vimos a doña Letizia por última vez en esta, una de citas anuales preferidas. Aquella vez, aprovechó la oportunidad para estrenar un look de la firma española María Barragán. Si bien en un principio pensamos que se trata de un favorecedor mono color verde botella, ideal para invitadas pero también para el día a día, un gesto de la Reina ajustándose el pantalón ancho adornado con dos botones dorados reveló que se trataba, en su lugar, de un conjunto de dos piezas. ¡Era todavía más versátil!