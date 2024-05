La reina Letizia, en zapatillas deportivas tras sufrir un accidente doméstico en el pie

La reina Letizia ha sorprendido este lunes en su primer acto público de la semana al aparecer en el Teatro Real con zapatillas deportivas para presenciar el concierto EmociónArte, una iniciativa que fomenta la educación en buienestar emocional entre los jóvenes. Un accidente doméstico en su pie derecho habría hecho que necesitara este tipo de calzado deportivo, más amplio y cómodo que algunos zapatos de vestir con punta y más estrechos.

La Casa Real ha confirmado que hace varios días, la Reina se lesionó al darse un golpe contra una mesa, antes de los actos del pasado sábado en la Academia General Militar de Zaragoza donde acudió al 40º aniversario de la jura de bandera del rey Felipe y donde se reencontraron con la princesa Leonor. A ese acto ya acudió con fuertes dolores en su pie derecho. La recomendación médica incluyó aplicar hielo y descanso, pero "la voluntad de doña Letizia es mantener la agenda prevista de actividades, aunque deberá hacerlo con ese calzado diferente al habitual, incluso en actos oficiales o de gala, durante el tiempo necesario -posiblemente semanas- hasta la consolidación de la falange fracturada".

Este accidente ha sido el motivo de que doña Letizia haya aparecido con estas zapatillas blancas junto a su pantalón del mismo tono y una chaqueta de tweed en tonos frambuesa. La Reina tiene "una fractura en la falange proximal del dedo central del pie derecho" que ha obligado a practicar una sindactilia terapéutica, es decir, realizar la sujeción de dos dedos contiguos para favorecer la inmovilización. A pesar de este percance, la Reina ha derrochado simpatía, saludos y no ha parado de sonreír. Las zapatillas que ha elegido son un modelo que tiene en su armario zapatero desde hace tiempo. Pertenecen a MU The Brand, una firma española con la que la vimos el pasado agosto en la despedida a la infanta Sofía antes de irse a estudiar a Gales, durante las vacaciones en Mallorca. A su llegada al Teatro Real, la Reina ha dicho que ha tenido "mala suerte, pero esto se cura en nada. Voy a estar unas semanas con el zapato ancho. No me enteré de qué me estaba pasando hasta que vi la radiografía".

En las últimas semanas, el calzado utilizado por la reina Letizia ha acaparado todos los focos después de que el pasado 17 de abril se la viera sentada en el besamanos de la cena de gala que los reyes de Países Bajos ofrecieron a los reyes Felipe y Letizia durante su viaje de Estado. La imagen fue de lo más sorprendente y tuvo un gran impacto, ya que nunca antes se había producido. La esposa de Felipe VI saludó a los 240 invitados desde una silla. El hecho de tener que estar cerca de una hora de pie, sin moverse y sobre unas sandalias de 12 centímetros (las firmaba Martinelli X Redondo Brand) hizo que la Reina optara por una postura más descansada y así evitar que se agudicen los síntomas del neuroma de Morton que padece de forma crónica desde hace años.

La reina Letizia opta habitualmente por zapatos de tacón bajo y ancho debido a esta enfermedad que padece y que está ligada al uso excesivo de un calzado de punta estrecha y tacón elevado. Estas hormas hacen que se genere neuropatía por compresión y provocan que la parte del antepié reciba una presión exagerada. En sus estadios iniciales se habla de neuritis y, en momentos más crónicos, el nervio se engrosa y aparece el llamado neuroma de Morton. Es una inflamación del nervio interdigital por compresion de los metatarsianos que ocasaiona una fibrosis del nervio. Provoca dolor con sensación de descargas eléctricas, adormecimiento de los dedos e impotencia funcional del pie.