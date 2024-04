La reina Letizia confía en un traje y originales zapatos españoles para viajar a Países Bajos

Comienza el viaje de Estado de los reyes de España a Países Bajos. Un desplazamiento repleto de actos, entre los que destaca una cena de gala en la tarde-noche del miércoles 17 abril, en la que no faltará la hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima, la princesa Amalia. Para ella, será su primera cena de Estado y no faltará un look acorde a la situación, con tiara incluida. De momento, hoy martes 16, don Felipe VI y doña Letizia participarán a las 19:00 horas en una recepción a la colectividad española residente en el país que visitan. Sin embargo, su jornada a empezado en la capital de España con una despedida oficial y honores en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se subieron al avión.

VER GALERÍA

-Los mejores looks de gala de la reina Letizia

Sus nuevos zapatos de tacón cómodo son de Massimo Dutti

Para tomar el avión que le llevará hasta Países Bajos desde Madrid, doña Letizia ha optado no solo por la comodidad, sino también por una imagen sobria muy elegante. Además, en su look encontramos dos potentes estrenos que, podemos intuir, podrá reciclar en numerosas ocasiones dado su diseño versátil. En concreto, una de las nuevas piezas que incorpora a su armario son unos zapatos de tacón cómodo, en color negro y destalonados. A diferencia de otros modelos que tiene, estos presentan una tira cruzando el empeine y deja un favorecedor corte cut out en un lateral. En concreto, este accesorio pertenece a una colección pasada de Massimo Dutti, una de las firmas de Inditex en la que tiene plena confianza.

VER GALERÍA

Amplía su colección de trajes sastre

El pasado 11 de abril en Las Palmas de Gran Canaria, doña Letizia optó por estrenar un nuevo traje, un modelo en tono coral rosado. Con esta compra, la Reina nos dio una pista de que, en este 2024, parecía estar muy convencida de ampliar su colección de sastre. Hoy, esta hipótesis cobra más fuerza pues, en el aeropuerto de Madrid, ha estrenado un conjunto de chaqueta y pantalón. En concreto, y esta vez con dos piezas sobrias en color negro que lleva el sello de Hugo Boss, la misma firma en la que confió para sus novedades en la isla canaria.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Unos pendientres triples en los que confía para su imagen

Si para sus estrenos ha querido confiar en Massimo Dutti y Hugo Boss, dos de sus firmas de confianza, la Reina no ha dudado en también reciclar joyas con las que se siente cómoda. Como era de presuponer, no ha olvidado su anillo de la casa italiana Coreterno, el cual estrenó el 6 de enero de 2023 durante la Pascua Militar. Por otro lado, también abre su joyero más preciado para recuperar sus pendientes triples en oro rosa y diamantes de Gold&Roses, que lució por primera vez en Lleida el 6 de septiembre de 2022.