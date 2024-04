La reina Letizia, fabulosa con su look de gala en Ámsterdam: un nuevo vestido español y la tiara rusa

Llegó el momento de la cena de gala en el Palacio Real de Ámsterdam ofrecida por los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos en honor de los reyes de España, una cita en la que se ha unido la princesa Amalia y en la que han destacado los vestidos más fabulosos y las grandes tiaras. Previamente a este encuentro, don Felipe y doña Letizia han participado juntos en varios actos. Primero, participaron en un encuentro con la colectividad española residente en el país, donde la Reina nos cautivó con un estilismo en el que lució una falda ‘líquida’ y un top con los hombros al desnudo. Esta misma mañana en la bienvenida oficial, nos sorprendía con un nuevo vestido cóctel que realzaba con un original tocado.

La reina Letizia vuelve a llevar tiara y tacones de 12 centímetros

Ahora, en esta noche del miércoles 17 de abril, volvemos a ver a doña Letizia vestir de largo y con tiara. No la habíamos visto vestir así desde un acto de la misma magnitud que se celebró en Dinamarca el 6 de noviembre de 2023. En aquella ocasión, la Reina rescató de su armario un fabuloso vestido azul de Felipe Varela con ricos bordados de hojas en hilo y cristal en tonalidades marino, Prusia y zafiro, que combinó con las pulseras de Cartier, la tiara Flor de lis y unos pendientes de safiros que pertenecían a la reina emérita doña Sofía.

Estrena un vestido azul con sello español

Al igual que hiciera en Dinamarca, doña Letizia ha elegido el color azul para su look de gala. Sin embargo, si en Copenhague, se decantó por reciclar, en Ámsterdam ha optado por un diseño de estreno que se incorpora a su armario de adquisiciones más fabulosas. En concreto, ha llevado un vestido de la firma española The 2nd Skin Co. en tono cobalto, con cuello a la caja, manga japonesa y detalle de lazos en las mangas. Sin duda, la confianza en este sello, capitaneado por los diseñadores Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, es absoluta, pues no es la primera vez que viste de ellos. Por ejemplo, suyo es el modelo New Look que estrenó en los Premios Princesa de Asturias de 2021. Para complementarlo, estrena unas sandalias con plataforma y tacón de 12 centímetros, en color azul marino, destalonados y con tiara al tobillo, de Martinelli X Redondo Brand (modelo Monroe, 199,95 euros).

Una tiara real que llevó en 2018 por primera vez

Para realzar su look en esta noche y como marca el protocolo, doña Letizia ha llevado tiara. En concreto, se ha decantado por la tiara rusa que lució por primera vez en noviembre de 2018 durante una cena de gala en honor del presidente de China, Xi Jinping, y su mujer, Peng Liyuan. Esta pieza del joyero real está confeccionada en platino, perlas y diamantes formando lágrimas invertidas, un diseño que se inspira en los tradicionales tocados rusos, los kokoshnik. Esta joya fascinante perteneció a la reina María Cristina, la segunda esposa del rey Alfonso XII. Esta, que también era archiduquesa de Austria, la estrenó en 1906.

La impresionante tiara siguió viajando de mano en mano, pues, tras la muerte de la reina María Cristina, la heredó su hijo, el rey Alfonso XIII. Este, con motivo de la boda de su hijo don Juan con doña María de las Mercedes, futuros condes de Barcelona, se la regaló a su nuera en 1935. Cuando falleció María de las Mercedes, don Juan Carlos acordó con sus hermanas quedársela para poder regalársela a doña Sofía, que la estrenó en Noruega en 2006.

Culmina su look de gala con joyas de pasar

Pero su fascinante diadema no es la única joya que realza su look de gala. Doña Letizia recupera de las joyas de pasar los pendientes de chatones que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia y ha llevado en numerosas ocasiones. Son los mismo que llevó en su boda la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin. También, la reina de España vuelve a llevar de este lote de joyas un broche de diamantes que rodean una perla y del que cuelga otra, pero en tamaño pera. Es el que lució en la Pascua Militar de 2019.