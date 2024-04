La reina Letizia sorprende con un innovador tocado, vestido con brillos y pendientes de doña Sofía

Ayer a las 15:30 horas de la tarde, los reyes de España participaban en una despedida con honores en la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde tomaron un avión rumbo a Países Bajos donde se desarrolla un viaje de Estado de tres días. En suelo madrileño, doña Letizia quiso apostar por un look muy sobrio, pero funcional. En concreto, optó por definir su imagen con un traje nuevo de Hugo Boss y unos salones destalonados de Massimo Dutti, que también eran de estreno. Por la noche, la Reina volvía a estrenar, esta vez sobre suelo neerlandés. Durante una recepción a la colectividad española residente en el país visitado que tuvo lugar en el Hotel NH Collection Ámsterdam Barbizon Palace, la esposa de Felipe VI incorporó a su armario un favorecedor top que dejaba sus hombros al aire y una falda de tejido líquido y acabo satinado, de Hugo Boss.

Su primer encuentro con Guillermo y Máxima de Países Bajos

La jornada de este miércoles 17 de abril, que culminará con una cena de gala en la que también estará la princesa Amalia, ha comenzado en la plaza Dam de Ámsterdam. Allí, los reyes de España han participado una bienvenida oficial en la que, por primera vez durante este viaje de Estado, han coincidido con los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos. Y, como era de esperar, la moda ha tenido un gran protagonismo a través de los looks que han llevado tanto doña Letizia, como la Reina de los neerlandeses. Eso sí, cada una se me ha mostrado diferente y fiel a sus gustos más exquisitos.

Unos pendientes de doña Sofía que le gustan mucho

Si los looks que vimos ayer de doña Letizia estaban dominados por el color negro, la Reina ha querido vibrar con colorido en este acto de bienvenida. En concreto, ha estrenado un vestido en tonos verdes de tweed que ser realzaba con el brillo de bordados de lentejuelas. Esta prenda de Moisés Nieto, que se acompañaba de una banda para marcar cintura, tiene cuello a la caja y unas originales mangas acampanadas y rasgadas que simulan una capa. De largo midi y abertura posterior en la falda, la pieza se coordina cromáticamente con su bolso geométrico de mano y con solapa asimétrica (también de Moisés Nieto). Igualmente, combinan a la perfección los pendientes de esmeraldas y diamantes que recupera del joyero de la reina emérita doña Sofía y que no es la primera vez que luce. Por ejemplo, se los hemos visto ya durante sus visitas de Estado a Portugal en 2009 y 2016.

Un tocado, un accesorio poco habitual en la reina Letizia

Para realzar su look, doña Letizia ha querido magnificar su imagen con un tocado. Aunque este tipo de accesorios no es habitual en ella, la ocasión era idónea para llevarlo y, además, hay que recordar que Máxima de Países Bajos es una fanática de estos complementos. En el caso de la Reina de España durante esta bienvenida oficial, ha optado por estrenar un diseño con forma de onda de sinamay color almendra, que se ciñe lateralmente al lado derecho de la cabeza y que se realza con un velo con motas al tono. Una pieza que firma Balel (mismo sello asentado en Madrid con el que triunfó en la coronación del rey Carlos III). Culmina su estilismo con guantes en tono nude a juego con sus zapatos destalonados de tacón sensato y no falta su anillo de Coreterno.

La capa que le gusta llevar internacionalmente

Tras el acto de bienvenida, los reyes de España participaron en una ofrenda floral en el Monumento Nacional, momento en el que fueron sorprendido por la lluvia. En este momento, doña Letizia decidió cubrir sus hombros con su capa color cámel y cuello de piel de Carolina Herrera. Es una prenda de abrigo que le gusta especialmente y no es la primera vez que la lleva en sus viajes internacionales. Por ejemplo, la lució en Estocolmo también en un look con tocado.