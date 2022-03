¡Pura elegancia! La Reina vuelve a confiar en un tocado para su imagen más 'royal' Doña Letizia recupera en Estocolmo la confianza en un accesorio que no es habitual en ella, pero que acompaña a sus looks más significativos

Pocas horas quedan para que la Reina vuelva a vestirse de gala y con tiara como ya hiciera la pasada semana con la visita a España del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. En esta ocasión, será con motivo de la cena ofrecida por los reyes de Suecia con motivo del viaje de Estado a este país nórdico en el que participa junto al rey Felipe VI. Sin embargo, otros actos previos figuran en su agenda en el día de hoy. El primero, la bienvenida oficial en el Palacio Real de Estocolmo donde hemos podido conocer el segundo estilismo dentro de este tour tras su acertada elección de ayer al recuperar un vestido blanco que guarda un secreto, apuesta que iba precedida por un look de aeropuerto muy estiloso con botas y pantalón ancho.

Un accesorio poco habitual en ella que reserva para grandes ocasiones

Para la ceremonia de bienvenida al Palacio Real de Estocolmo, la Reina nos ha mostrado su imagen más elegante y royal. Sin duda, parte importante de este efecto se debe a que haya recurrido a un accesorio poco habitual en ella, un tocado. Aunque este complemento es habitual, por ejemplo, entre las mujeres de la realeza británica o en Máxima de los Países Bajos, doña Letizia lo reserva para ocasiones muy significativas. En esta ocasión, estrena un modelo de Cherubina en color coral a modo de diadema tipo turbante y que se realza con detalles florales y plumas en la parte frontal. Concretamente, se trata del modelo Giulia (140 euros), que está confeccionado a mano en abaca de seda.

Un look para la historia

Será difícil olvidar este look de la Reina y no solo por lucir tocado. Para la ocasión, doña Letizia ha fusionado prendas y complementos que aportan elegancia y sofisticación a su imagen final, un look muy royal. En concreto, luce un nuevo abrigo tipo capa en tono cámel y con cuello de piel. Una prenda que pertenece a Carolina Herrera y que luce sobre un vestido de la misma firma, en color rojo y falda lápiz en largo midi. Sin embargo, en actos celebrados en el interior, hemos podido admirar esta creación que tiene una originales mangas acampanadas al codo.

Confiando también en Carolina Herrera, doña Letizia estrena un pequeño bolso marrón, el modelo Mini Doma Insignia Stachel (940 euros). Un accesorio que se coordina con sus guantes de piel, así como con sus salones de ante que también son de la misma firma. Culmina su imagen, con pendientes de pedrería con forma de pera y su anillo de Karen Hallam.

La elección floral de Sofia de Suecia

Durante su visita al Palacio Real de Estocolmo, los reyes de España que habían sido recibidos en el exterior por los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia se encontraron con las princesas Victoria y Sofia junto a sus maridos. Para la ocaisón, la primera eligió un total look en azul donde lucía un vestido de la firma Andiata y el clutch modelo Knot de Bottega Veneta (accesorio que gusta mucho a las royals), Por su parte, la segunda marcó la diferencia con un diseño floral (de Ida Sjöstedt) que se alejaba de las elecciones lisas del resto de invitadas.