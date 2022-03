El día que doña Letizia volvió a llevar tocado para su cita con la realeza europea

Inolvidable día para la realeza europea. El 17 de junio de 2019, es decir, justo hace un año, la reina Isabel II invistió a los nuevos caballeros de la Nobilísima Orden de la Jarretera en el Castillo de Windsor, entre los que se encontraban el rey Felipe VI y Guillermo de Holanda. De ahí, que hasta este emblemática residencia real, también viajaran doña Letizia y Máxima para acompañar a sus maridos en este histórico momento. Una ocasión en el que también coincidieron con otros miembros de la Casa Real británica, como Kate Middleton, y que nos permitió verlas con looks de gala de día que se acompañaban de tocado, un accesorio que no es habitual en el vestidor de la Reina de España y al que ha recurrido en muy pocas ocasiones.

Para tan señalada ocasión, doña Letizia apostó por moda española para dar forma a un estilismo bicolor en blanco negro, tonalidades con las que se consigue acertar, pero sin arriesgar. En su look, la prenda central era un vestido con cuello perkins, hombros marcados, mangas abullonadas con botones en los puños y plisado con efecto fajín que marcaba la figura y del que nacía un falda lady con largo midi. Además, llamaba especialmente la atención por su estampado que versiona los clásicos motivos de lunares a través de pequeños topos que recreaban motivos florales de estilo puntillista. Lo firma la casa sevillana Cherubina, a la que recurrió por primera vez el 1 de junio de 2019 durante el Día de las Fuerzas Armadas con un diseño rojo que recibió numerosos halagos. En aquella ocasión, esta creación no estaba a la venta todavía, pero podía encargarse a través de la web por un precio de 280 euros. Actualmente, no aparece en esta plataforma.

Completó su look con salones negros de Prada y cartera de mano rígida de pitón, el modelo Clemmie de Jimmy Choo. No obstante, el complemento más llamativo, que se ha convertido en absoluto protagonista del estilismo, fue el tocado también de Cherubina que escogió para coronar su recogido bajo. Una elección con la que doña Letizia mostró su imagen más atemporal, ya que se decantó por un modelo tipo diadema en tono negro rematado con adorno lateral de flores y plumas de oca. Además, esta pieza incluía un estiloso velo de red, que otorgaba una dosis extra de elegancia, y con el que la Reina se apuntaba a una tendencia que han lucido anteriormente otras damas reales como Carlota Casiraghi, Kate Middleton o Mary de Dinamarca.

Por su parte, Máxima de Holanda recurrió a un estilo que le es muy definitorio, un vestido capa. Una tendencia que también le acompañó el día de su coronación como Reina de los holandeses. Concretamente, se decantó por un vestido-capa de corte midi., que rápidamente recordó a las elecciones de otras royals como la reina Letizia y Meghan Markle. En color rosa, ese trata de un diseño de Claes Iversen (colección Alta Costura primavera/verano 2018), uno de sus sellos de confianza, y lo acompaña de un ancho cinturón al tono con el que estiliza su figura y se muestra más solemne. Tras un almuerzo ofrecido por la reina Isabel II con motivo de esta investidura, modificó su look ligeramente para acudir al desfile programado. Un cambio de imagen que llegó incorporando a su estilismo un tocado lateral muy llamativo y adornado con flores en la parte superior.

En cuanto a Kate Middleton, esta siguió los pasos de la reina Letizia y se decantó por un look en blanco y negro en el que encontramos un abrigo-vestido con cuello bebé, bolsillos y ribetes en contraste, que mostraba un adorno de pespunte sobre el cuerpo para crear un efecto óptico de cintura de avispa. Al igual que el resto de mujeres en este acto, la duquesa de Cambridge remataba su imagen con un protocolario tocado, en su caso una original pieza de Lock & Co con pluma rizada. Como complementos, escoge bolso de mano alargado también negro y stilettos al tono. Agrega también sus adorados pendientes de perlas que anteriormente eran propiedad de Diana de Gales, al igual que su anillo de compromiso.

