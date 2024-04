La reina Letizia presume de hombros con escote Bardot y acierta con una falda satinada en Ámsterdam

Una recepción a la colectividad española residente en el país, ha sido el primero de los actos de agenda oficial en el que han participado los reyes de España con motivo de su viaje de Estado a Países Bajos que durará hasta el jueves 18 de abril y que mañana, día 17, contará con una cena de gala en la que también participarán no solo Guillermo y Máxima, sino también su hija mayor, la princesa Amalia. No obstante, hoy ya habíamos podido ver a don Felipe y doña Letizia. En concreto, ha sido durante su despedida oficial en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Una ocasión en la que la Reina nos ha fascinado con su look de dos estrenos antes de subirse al avión.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Un top con que presumir de hombros

Para su primer look en Países Bajos, concretamente, en Ámsterdam, la Reina ha querido apostar por un contraste cromático muy sutil, pero sumamente acertado. Lo consigue al combinar el color negro con detalles metalizados. De hecho, en este tono neutro opuesto al blanco, luce un favorecedor top con escote Bardot que le permite presumir de hombros tonificados. Además, esta prenda con marca larga presenta un drapeado estratégico que realza el pecho y afina la cintura. De esta misma tonalidad, es el ancho cinturón de piel que le acompaña en esta combinación de moda.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Unos llamativos pendientes de diamantes

Marcando un contraste muy elegante, doña Letizia puesta por combinar su top drapeado con escote Bardot con una falda midi tejido líquiedo de acabado satinado ymetalizado, y bajo ligeramente acampanado, de Hugo Boss (6.000 euros). En este caso, como calzado sí que apuesta por el color negro al recuperar sus salones destalonados de tacón sentado, de Carolina Herrera. A juego, luce sus manos su clutch trenzado, el modelo Knot de Bottega Veneta que estrenó el 22 de octubre de 2018 y ha llevado en múltiples ocasiones. Muy llamativos son también sus pendientes con forma floral en diamantes y piedras negras. No falta su anillo de la firma italiana Coreterno.