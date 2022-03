Premios Princesa de Asturias 2021 Doña Letizia se supera con su vestido español de estilo 'New Look' y pendientes con historia La Reina apuesta por una silueta que le gusta para estos galardones, pero la magnifica con corte 'oversize'

Llegó el momento esperado de celebrar por todo lo alto los Premios Princesa de Asturias en su edición de 2021, para la que vuelve a recuperarse el Teatro Campoamor de Oviedo como escenario. Allí, hemos podido ver a los reyes de España junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Los cuatro llegaron ayer a la capital asturiana y, por primera juntos, acudieron al tradicional concierto en la víspera de esta celebración. También en familia, hemos podido verles en las audiencias con motivo de estos galardones durante esta mañana en el Hotel de la Reconquista. Distintas citas en las que doña Letizia ha continuado con su legado de impactar con sus elecciones de moda en el principado… y la de esta tarde no iba a ser para menos.

En esta edición de 2021, doña Letizia ha fascinado con un nuevo vestido de estilo New Look, es decir, entallado en el cuerpo, pero con falda acampanada. Sin embargo, opta por un volumen oversize con esta prenda en la zona de las piernas y alarga su bajo hasta los tobillos. Además, magnifica esta elección de The 2nd Skin Co. al presentar detalles de lazos en relieve a la altura de las caderas y definir su figura con un fino cinturón. Esta propuesta está confeccionada en tafetán color negro y pertenece a la colección Primavera/Verano 2022 bautizada con el nombre de Magna Magnolia.

Joyas con historia

A juego con esta creación, sus complementos: salones efecto serpiente de Manolo Blahnik y su clutch modelo Knot de Bottega Veneta. Culmina su estilismo con pendientes de diamantes en talla orla montados en garra, que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia. Unas piezas del joyero real con historia que no es la primera vez que lleva en estos galardones, por ejemplo, se los vimos también en 2018. Además, también de esta histórica monarca lleva las conocidas como pulseras gemelas de Cartier.

Hace un año rompió ya sus propias reglas de estilo y olvidó a Varela

En 2020, doña Letizia no solo no quiso no estrenar, sino que por primera vez en estos premios no lucía una creación de Felipe Varela. En su defecto, rescató de su armario un vestido de líneas lápiz, con manga francesa y volumen floral en el un hombro, que firmaba Josep Font para Delpozo (colección Pre-Fall 2017).

Una fascinante creación que siempre que la ha llevado (hemos podido verla hasta en tres ocasiones con esta prenda desde su estreno en 2017) ha sido aplaudido por la crítica. Para combinarla, decidió unificar su imagen en tonos azules con una cartera de mano de Magrit y unos salones de ante de Nina Ricci. Como joyas, recicló sus pendientes con forma de estrella en oro blanco y diamantes, de Chanel; y no olvidó su anillo de Karen Hallam.