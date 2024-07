La evolución del estilo de doña Letizia en 16 años significativos

Premios Princesa de Asturias 2017: guiño oriental

Doña Letizia se decantó por un vestido de corte New Look con falda midi de mucho volumen, cuello mao de inspiración oriental y mangas al hombro. El diseño de Felipe Varela estaba confeccionado en georgette de seda blanco y con bordados en hilo negro con flores, garzas y el símbolo de la longuevidad, en claro guiño al Lejano Oriente. Además, esta creación estiliza la silueta con un fajín de cristales coordinados. Como complementos, la reina Letizia optó por unos salones negros acharolados con tacón fino, de Magrit, y cartera coordinada en raso, también de Felipe Varela. Como joyas, recuperó de su joyero el brazalete Art Decó de Cartier, confeccionado con oro blanco y diamantes, y que recrea formas helénicas; y unos de sus pendientes favoritos: un diseño de De Grisogono que presenta 432 diamantes negros con forma de lágrima, así como dos diamantes blancos talla navette (forma alargada y terminada en punta). Por último, no olvidó un anillo de diamantes pavé en verde del que la Reina no se separaba en aquellos momentos, y del que se desconoce su procedencia.

La reina Letizia, con el vestido oriental de Felipe Varela que faltaba en su armario