La Reina recupera su confianza en Varela y recicla su vestido viral de inusual silueta

Los Reyes han viajado hasta Barcelona para participar en la entrega de la 70ª edición del Premio Planeta de Novela en el Museo Nacional d'Art de Catalunya. Será este el segundo acto de la semana en el que veremos a doña Letizia tras participar en los actos con motivo de la Fiesta Nacional el pasado 12 de octubre. Una ocasión en la que la Reina decidió romper con la tradición de vestir de Felipe Varela para dar la oportunidad a una firma que nunca antes había llevado, María Barragán. "La repercusión ha sido impresionante, honestamente nos esperábamos buen feedback, pero no tantísima acogida. A la gran mayoría le ha encantado el vestido y eso nos hace muy felices", comentaba la diseñadora a ¡HOLA! Sin embargo, ¿qué ha caracterizado a su elección de moda en esta celebración en la noche del viernes?

-Bordado a mano y con una silueta inusual, así es el exclusivo diseño de la reina Letizia

Tres días después de romper la tradición de vestir de Felipe Varela en la Fiesta Nacional, la Reina vuelve a demostrar que sí confía en este creador, pues ha querido lucir una de sus creaciones en la 70ª edición del Premio Planeta. En concreto, ha recuperado un fascinante vestido de inusual forma en ella que estrenó en 2018. Concretamente, fue su elección para acudir a la entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. Se trata de una propuesta en líneas rectas que juega con el dibujo del estampado para romper con la linealidad de la pieza, largo midi, tiene sutil cuello barco y está bordado a mano con hilo, cristal y metal azul noche.

En 2018, doña Letizia combinó su vestido de Varela con unos peep toes de Magrit y recuperó del joyero real unos pendientes de diamantes con talla orla montados en garra, que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia. En esta ocasión, recicla sus salones clásicos de acabado acharolado y punta afilada de Prada, y rescata sus pendientes con forma de lágrima de De Grisogono. No falta su anillo de Karen Hallam y, en sus manos, luce una cartera similar a la que llevó hace tres años, pero esta la firma Felipe Varela.

Sus looks en ediciones previas del Premio Planeta

No es la primera vez que doña Letizia acude a estos premios literarios. De hecho, lo hizo coincidiendo con ediciones muy significativas, la del 65º y 60º aniversario. En 2016, la Reina eligió como look una combinación de top con escote halter, de Felipe Varela; y falda acampanada, de Hugo Boss. Dos piezas que no eran de estreno y que acompañaba de sandalias de Magrit, bolso con brillante de Tod's, pendientes de diamantes de Yanes y una pulsera de Cartier. Cinco años antes, en 2011 y todavía siendo princesa de Asturias, se decantaba por reciclar un vestido con mezcla de texturas, que combinaba con sandalias de tiras.

