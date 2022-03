La Reina rompe tras 16 años su tradición y recicla aquel vestido español que enamoró a la crítica Por primera vez, doña Letizia no estrena look en la entrega de los Premios Princesa de Asturias ni recurre a su modista de cabecera para este acto

¡Día de celebración en Oviedo! A pesar de que, como no podía ser de otra manera, este año el acto está marcado por la crisis sanitaria internacional, que ha provocado un cambio de aforo y localización, esta tarde se entregan los prestigiosos Premios Princesa de Asturias. Por este motivo, la Familia Real llegaba hace unas horas al principado para asistir no solo a la ceremonia de los galardones, sino también a los demás actos celebrados en este marco. Tras visitar ayer las instalaciones de la Fábrica de Armas de la Vega y acuden esta mañana las tradicionales audiencias previas a la gala, los Reyes y sus hijas -a quienes vemos por segundo año en esta cita- han presidido los premios nombrados en honor a Leonor. Sin duda, este evento es uno de esos especialmente señalados para los cuatro, y una cita muy potente a nivel estilístico, puesto que vemos a doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía vestidas con looks de noche. Si el año pasado la Reina deslumbró apostando todo al rojo, su color fetiche por excelencia, en esta ocasión ha apostado por otra de sus tonalidades infalibles: el azul noche.

Loading the player...

VER GALERÍA

No hay dos sin tres

Esta mañana, doña Letizia decidía cederle el protagonismo a sus hijas al recuperar por cuarta vez un favorecedor vestido floral de Carolina Herrera, el cual vimos por primera vez el año pasado durante un acto en Londres junto a Carlos de Inglaterra. Unas horas más tarde, repite estrategia y continúa sin estrenar ropa, aunque eso no significa ni mucho menos que haya escogido un look sencillo o aburrido, sino todo lo contrario, puesto que ha reciclado uno de sus diseños más aplaudidos de los últimos años. La Reina ha lucido por tercera vez un fabuloso modelo que estrenó en Madrid en el año 2017 y que se llevó a París unos meses después para deslumbrar en su duelo de estilo con Brigitte Macron. Hoy lo lleva en su Asturias natal y brilla de una manera elegantísima pero sin eclipsar a sus hijas, que han llevado nuevos conjuntos de lo más llamativo.

- Los looks de doña Letizia en los Premios Princesa de Asturias desde 2004

VER GALERÍA

Escucha a la crítica

El modelo en cuestión se trata de una pieza de Delpozo de silueta lápiz, escote barco, corte a la cintura y manga francesa adornado con una flor arquitectónica totalmente fiel al llamativo juego de volúmenes tan característico de su artífice, el creador español Josep Font. Este sofisticado y original vestido generó numerosos comentarios y titulares alrededor de todo el mundo tanto el día de su estreno como la vez que se lo puso ante el matrimonio presidencial francés, puesto que con él se alejaba de las elecciones propias del resto de royals en citas de este tipo y se acercaba a una estética más hollywoodiense.

- El cambio de estilo de la infanta Sofía con su look bailarina en color verde

VER GALERÍA

Un look sin precedentes

Sin embargo, esta elección no solo resulta impactante por el propio diseño de la prenda, que resulta absolutamente apetecible y acertado para el momento, sino también porque es la primera vez en 16 años que doña Letizia no estrena y que no viste de Felipe Varela en este acto. Desde 2004, cuando era princesa de Asturias, ha asistido junto a su marido a la entrega de estos famosos premios, y, hasta ahora, siempre lo había hecho vestida del que es su modista de cabecera para las ocasiones más especiales. En esta ocasión, sin embargo, rompe con sus propias reglas y opta por mantener un perfil más bajo, como viene haciendo desde el fin de sus vacaciones de verano.

- Leonor se atreve con sus primeros 'kitten heels' y Sofía estrena un look homenaje a la Reina

VER GALERÍA

Minimalismo elegante

Huyendo de combinaciones de color o estampados, la Reina ha querido acompañar la estética minimalisa y depurada del diseño sumándole sencillos complementos a tono para conseguir un impecable estilismo monocolor: unos salones clásicos con taconazo de aguja y una cartera de mano alargada en ante. En cuanto a las joyas, ha optado por la discreción y ha recuperado sus pendientes de oro blanco y diamantes en forma de estrella de la casa francesa Chanel que hemos podido apreciar perfectamente puesto que ha recogido su melena en una coleta baja, así como el anillo dorado de Karen Hallam que no se quita desde que se lo regalaron sus hijas.

- Leonor, pura elegancia con bordados deslumbrantes para su gran día en Oviedo

Misma cita, hace un año

La elección de hoy contrasta significativamente con la de 2019. El look que llevó hace justo doce meses resultó una auténtica novedad puesto que hasta aquel momento, no había vestido de rojo en ninguno de los 14 años que llevaba asistiendo a esta cita, y eso que ese color es, sin duda, el más representativo de su armario. Se mantuvo fiel a su modista de cabecera, Felipe Varela, y estrenó un exclusivo diseño realizado a medida para ella y confeccionado en seda carmesí. Contaba con un original escote barco en pico, manga corta, hombros estructurados y falda evasé a media pierna. El detalle diferencial lo otorgaba el falso fajín de microplisados que incorportaba en la cintura, enmarcado por dos hileras de pequeños cristales brillantes, del que partía una sobrefalda semitransparente con volantes sutiles que aportaban sensación de movimiento. Lo acompañó de salones a tono de Lodi, bolso de mano brillante y unos fabulosos pendientes de rubíes colgantes.

- Esta es la agenda completa (y con muchas novedades) de los Reyes y sus hijas en Asturias