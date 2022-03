Así ha sido el primer look de fiesta de la princesa Leonor en su debut Su apuesta para el histórico momento: un diseño 'corola' de encaje a la última con el que finalmente se distancia del armario de la infanta Sofía

Este viernes hemos podido vivir una cita histórica. Por primera vez, la princesa Leonor ha dado el discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Un suceso que pasará a la posteridad así, como las palabras que dedicó su padre por primera vez en el mismo acto en el año 1981. Horas antes de su debut, tanto ella como su hermana pequeña, la infanta Sofía, presidieron junto a sus padres el encuentro con los galardonados. Volviendo a dejar claro que, en materia de estilo, sus caminos empiezan a separarse, ya que apostaron por diseños muy diferentes. Para su gran momento, las palabras que dedicaría en el Teatro Campoamor de Oviedo, y consciente de que todas las miradas se posarían sobre ella, la primogénita de los Reyes hizo lo que mejor se le da, apostar por su color estrella, el azul, el que reserva para las grandes citas y, de paso, le sirve para homenajear al Principado, ya que es la tonalidad de su bandera.

Si el jueves apostó por un modelo blanco minimalista con un abrigo multicolor -en una estampa de tendencia que nunca nos había regalado hasta el momento-, la hija mayor de Felipe VI y doña Letizia demostraba que tiene un gusto versátil en el que tanto las novedades como las siluetas más clásicas tienen cabida. En la cita que marcaría un antes y un después en su vida, la Princesa de Asturias quiso hacerle un guiño al Principado y volver a sus raíces estilísticas con un diseño azul pastel de la misma silueta que tantas veces ha escogido su madre, el diseño 'corola', uno de los imprescindibles de su armario. Ceñido al talle, de falda tableada, manga francesa y cuello redondeado, características habituales en los looks de su vestidor que también se repitieron en esta ocasión, vino con sorpresa por una gran diferencia: el acabado de encaje que sumaba puntos de estilo a la prenda.

El calzado infalible para las citas oficiales en estos casos son las bailarinas, que bien podrían ser el equivalente de los stilettos de su madre, modelo que comparte con otras royals y primeras damas. El clásico diseño de punta redondeada y lazada es el favorito de las hijas de los Reyes, quienes los combinan a juego con su ropa o bien en una tonalidad empolvada para que sea posible agregarlo en cualquier combinación. No faltaron tampoco en este acto, aunque de una manera más sofisticada, ya que la princesa Leonor optó por un diseño metalizado en color oro.

Mientras que su hermana se convertía en la verdadera estrella de la ceremonia, la infanta Sofía le cedió toda la atención a su hermana con un look muy distinto, un vestido de silueta 'A' en color blanco realizado en tweed. Es precisamente la pequeña de la familia la más arriesgada a la hora de vestirse (recordemos que hace menos de 24 horas se presentó en el acto de bienvenida con sus manoletinas con un poco de tacón). En esta ocasión, no faltó el toque atrevido con el acabado glitter en su diseño, un toque de brillo que actualizaba el que es uno de los tejidos clásicos por excelencia. Si su hermana mayor escogió un calzado a la altura de las circunstancias con sus bailarinas doradas, la hija pequeña de los Reyes no se quedó atrás optando por un modelo casi idéntico en plata, firmado por Pretty Ballerinas (129 euros).

