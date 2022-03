La Reina hace un guiño a su look de 2019 con un vestido de plumas y accesorios dorados Doña Letizia reafirma su idilio con este detalle diferenciador en el concierto previo a la celebración de los Premios Princesa de Asturias 2021

Don Felipe VI y doña Letizia han dado comienzo al marco de actividades que rodean la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021 con el tradicional concierto previo, evento que el año pasado no pudo celebrarse a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia. Hemos sido testigos esta noche de la antesala musical que nos deja ver por primera vez a la Familia Real al completo desde la partida de Leonor a Gales a finales de agosto, una cita en la cual la Reina ha vuelto a decantarse por las elegantes plumas que también protagonizaron su look hace dos años.

Vestido verde con un espectacular twist

Como es habitual para ella en este evento previo a la entrega de los galardones, la Reina ha dejado de lado la ostentosidad en favor de una apuesta sencilla con detalles especiales que marcan la diferencia. Ya la habíamos visto optar en Asturias por diseños negros con sutiles apliques de pedrería o botones joya, por ejemplo, y esta noche su elección ha sido un vestido midi verde de escote barco y mangas cortas acampanadas que escondía una ligera abertura en la espalda delimitada por un efecto de minivolantes. No obstante, el verdadero golpe de impacto se encuentra en la parte frontal del traje: un llamativo aplique de plumas a tono que recorre su falda en caída libre hasta una abertura cruzada en el bajo y recuerda inevitablemente al estilismo con el que sorprendió en el concierto hace dos años.

Complementos dorados y calzado con truco

Para contrarrestar la opaca tonalidad del vestido, ha escogido complementos metalizados que sellan el look de forma impecable. Se trata de un tándem de moda compuesto por salones slingback dorados, de Magrit, y un bolso de mano tipo sobre en el mismo color, también de esta marca española. Los ha rematado con unos pendientes de oro en forma de aro, visibles ya que ha llevado el pelo recogido en una coleta baja, y su confiable anillo geométrico de Karen Hallam.

Su delicado corsé de plumas en 2019

En vista de la cancelación de este mismo encuentro musical en 2020, el último look de la reina data de hace dos años, uno que marcó un antes y un después en su vestidor pues supuso la ruptura de dos tradiciones: la de llevar vestido de Felipe Varela, su diseñador de cabecera, y la de inclinarse por diseños de corte clásico. La firma encargada de este espectacular conjunto de dos piezas con corsé adornado de plumas rosa pastel, pantalón negro tobillero y cinta adornada a la cintura fue The 2nd.Skin Co. A raíz de esta elección de estilo tan inesperada, resultaba imposible predecir si la Reina volvería a sus orígenes sobrios y minimalistas de la mano de Varela o si sellaría de forma defintiva este nuevo rumbo de moda en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias.