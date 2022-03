¡Un look de alto impacto! La Reina arriesga y gana con su delicado 'corsé' de plumas Doña Letizia cambia de estrategia y apuesta por un conjunto dos piezas para asistir al concierto previo a los Premios Princesa de Asturias

Los Reyes continúan con su agitada agenda oficial en el marco de los prestigiosos Premios Princesa de Asturias. Esta tarde, don Felipe y doña Letizia llegaban a Oviedo junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, que acudían a esta cita tan especial por primera vez. En este primer acto de bienvenida oficial, la Reina elegía un conjunto de día sobrio y apropiado para la ocasión, aunque apenas un par de horas después protagonizaba un cambio de look exprés como ya hiciera en años anteriores, optando por un estilismo del alto impacto para asistir al tradicional concierto previo a la entrega de galardones. Tal y como estaba previsto, en este evento han estado los Reyes en solitario, y todas las miradas han estado dirigidas, como no podía ser de otra manera, a doña Letizia y su inesperada elección.

Hasta hoy, la Reina siempre había apostado por elegantes vestidos o monos en tonos muy oscuros -casi siempre negro- para esta cita, pero en esta ocasión ha querido arriesgar y ha ganado con una opción que seguro ha conquistado a expertas en moda de todo el mundo. Recurriendo a un conjunto de dos piezas por primera vez, ha combinado unos sencillos pero altamente favorecedores pantalones de traje negros con efecto fit y bajo tobillero que ha combinado con un fabuloso corsé que no esperábamos ver en su vestidor. Mostrando su imagen más moderna y sofisticada a la vez, ha estrenado un cuerpo en tono rosa empolvado confeccionado en un tejido de microplisados y cuajado de delicadas plumas de avestruz en el escote que se movían a cada paso que daba, consiguiendo una estética hiperromántica.



Para entallar su cintura y pronunciar aún más su ya de por si esbelta silueta, esta prenda agrega una lazada negra que cae sobre la cadera de la Reina a modo de adorno. Tanto esta soprendente pieza como los pantalones con los que la acompaña están firmados por la casa española The 2nd Skin Co., y pertenecen a la colección Lucky 27 que se presentó el pasado enero en la Madrid Fashion Week, lo que demuestra que, pese a que no asiste en persona a la pasarela madrileña, doña Letizia toma buena nota de las nuevas propuestas que se ven en ella. Actualmente ambos diseños pueden adquirirse a través de la tienda online por 680 y 550 euros respectivamente. Además, están disponibles en varios colores, como el lila, el celeste o el azul marino, aunque ella ha querido lucir la opción que se vio en el desfile. Esta es la primera vez que apuesta por esta marca, que se suma junto a Cherubina y Poète a la lista de nuevos fichajes del armario de la Reina, que parece que este año está viviendo una gran evolución.

Cediéndole todo el protagonismo al top, ha preferido sumar complementos básicos que siempre funcionan: altos stilettos negros y cartera de mano a juego. Siguiendo con su máxima de romper con lo establecido en años anteriores, ha prescindido de las llamativas joyas que acostumbraba a llevar, como las pulseras 'gemelas' de Cartier pertenecientes a la Casa Real. Sí que ha sumado unos pendientes brillantes negros que se apreciaban a la perfeción gracias al peinado que ha elegido, un recogido bajo trenzado de acabado desenfadado que ya ha llevado en el acto de bienvenida oficial a la ciudad junto a sus hijas. Ha dejado varios mechones sueltos para aportar un toque más fresco y juvenil, tal y como hace habitualmente Meghan Markle. Como viene haciendo en todos sus actos tanto de día como de noche en los últimos meses, ha lucido su inseparable anillo cirular dorado de Karen Hallam.

En cuanto al maquillaje, ha destacado sus ojos mediante un potente ahumado en tonos rojizos y, como siempre, ha llevado unas largas extensiones de pestañas que daban profundidad a sus ojos. Para compensar, ha decidido aplicarse un brillo de labios nude de acabado muy natural.

