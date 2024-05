La princesa Kako, de viaje oficial a Grecia mientras Japón abre el debate sobre cómo salvar la dinastía

Kako de Japón se encuentra en Atenas en la que es su tercera visita de Estado. En los últimos años la sobrina del emperador Naruhito ha ido adquiriendo cada vez más presencia pública y emprende este viaje justo cuando la Casa Imperial se enfrenta, una vez más a un debate recurrente, pero que nunca ha logrado hacer tambalear ni un poco los cimientos de la dinastía más antigua del mundo. El problema, sin embargo, persiste y la solución está lejos de aparecer. La ley sálica impide a las mujeres regentar, pero en la familia apenas hay varones. Esta situación hace que el heredero al trono sea el hermano del soberano, el príncipe Akishino, solo seis años menor que él. ¿Ha llegado el momento de aupar a la princesa Aiko? De momento, es su prima Kako, la hija del heredero la que tiene el foco.

Tal vez pueda resulte inusual que sea la sobrina del Emperador la que afronte una misión de tanta responsabilidad como un viaje de Estado, pero lo cierto es que no hay muchas más opciones. Además de no poder acceder al trono, las mujeres de la dinastía Yamato siempre acaban arrinconadas de una forma un otra. La emperatriz Masako hace esfuerzos por mantener una agenda activa pero el ritmo depende su salud mental ya que, como ella misma confesó hace unos años, padece depresión. Por otra parte, Mako, la hermana de la princesa Kako, abandonó la familia imperial para iniciar una nueva vida en Nueva York junto a su marido Kei Komuro. Fue el peaje que tuvo que pagar por casarse con alguien sin linaje real y no es la primera mujer que lo hace, ya que le ocurrió lo mismo a Ayako, la tercera hija de la familia imperial Takamado - su padre era primo del emperador Akihito-.

Así las cosas, quedan como activos disponibles, además del Emperador, su hija Aiko, que tiene solo 22 años y tras acabar sus estudios universitarios, ha comenzado a trabajar en la Cruz Roja, el heredero Fumihito de Akishino, su mujer la princesa Kiko y sus hijos, Hisahito, de 17 años, y segundo en la línea sucesoria, y la princesa Kako, que a sus 29 años lleva dos años ocupando el espacio que dejó su hermana, a la que se le llegó a comparar con Kate Middleton.

Mientras la hija y hermano del primero y segundo en la línea sucesoria se reunía en Atenas con la presidenta de Grecia, Katerina Sakellaropoulo, Japón continúa inmerso en un debate que deja en evidencia la brecha entre la sociedad y el poder político. Mientras que las encuestas revelan que más del 80% de los ciudadanos apuestan por abolir la ley sálica y permitir la entronización de las mujeres, ni Gobierno ni oposión parece por la labor. Todo ello a pesar de que, en caso de que Hisahito no tenga un descendiente varón, el tercer lugar en la sucesión lo ocupa el príncipe Hitachi, tío del Emperador que cuenta actualmente con 88 años y no tiene hijos. No es solo que la familia imperial necesite engrosar sus filas, es que la inacción puede abocar al fin de la dinastía reinante más longeva.

La última vez que se abordó esta crisis sucesoria, el Ejecutivo llegó a barajar la posibilidad de que los miembros de la familia adopten varones, es decir, hijos que hayan nacido en el seno de alguna de las once ramas colaterales de la familia imperial, vetadas desde hace años del trono del Crisantemo. También se ha contemplado permitir que las mujeres de la familia imperial se casen con hombres sin sangre real para que sus descendientes varones puedan incorporarse a la línea de sucesión. Ninguna de estas propuestas prosperó, como tampoco parece saltar de la calle al Parlamento la opción de que una mujer se siente en el Trono.