El look más gustoso de Amelia Bono con los pantalones de pana que arrasan en las rebajas de Zara La empresaria demuestra que el minimalismo no tiene por qué ser aburrido

Esos días en los que nada te convence y no sabes qué ponerte para estar cómoda y al mismo tiempo lucir estilosa son un dilema recurrente para las mujeres amantes de la moda. Por ello es tan importante que, conforme nos adaptamos a las nuevas tendencias pasajeras, hagamos hueco en nuestros vestidores a su vez para las prendas básicas que componen todo buen fondo de armario. Es una filosofía que Amelia Bono conoce a la perfección, así que ha querido comenzar la semana estrenando el pantalón de Zara más gustoso que vimos en las segundas rebajas.

Cómo vestir de básicos y tonos neutros sin aburrirte

Amelia Bono se suscribe a nuestra teoría e intercala piezas sencillas, e incluso de origen deportivo, con otras más llamativas que recuerdan directamente a los últimos lanzamientos de las pasarelas. ¿Pero qué pasa cuando casi todas las grandes casas de lujo apuestan por ese 'menos es más'? Un look compuesto por básicos no tiene por qué ser aburrido y, de hecho, sirve para dejar de quebraderos de cabeza cuando tienes una jornada de mucho estrés por delante.

Minimizar esfuerzos al momento de construir tu atuendo del día puede ayudarte a gestionar mejor el tiempo y tus emociones, así que la empresaria con ánimos la semana, decantándose por un conjunto de neutros superfácil de replicar.

La mujer de Manuel Martos ha seleccionado la escala de grises como paleta de cromática de este look compuesto por prendas acogedoras y atemporales, como el abrigo de paño negro que jamás pasa de moda o las zapatillas Made in USA 990v4 Core de New Balance, un diseño clásico de los años 90 que continúa causando sensación por su versatilidad; de hecho, hasta hace tan solo unos meses era difícil conseguirlo directamente en la tienda de la firma deportiva. Por suerte, ahora está disponible online en todas las tallas por 240 euros.

Amelia Bono estrena el pantalón de Zara más gustoso por 13 euros

Más allá de las zapatillas virales, otra prenda quizá menos vistosa nos ha llamado la atención por encima del resto: se trata de un pantalón de tiro alto con cinco bolsillos y bajo acampanado, de Zara, confeccionado en algodón con efecto de tejido de pana en tonalidad arena, material ideal para las bajas temperaturas y que además tiene un tacto aterciopelado de lo más gustoso. Originalmente se vendía por 29,95 euros, aunque gracias a las segundas rebajas hemos podido encontrarlo por mucho menos... ¡12,99 euros!

Esperábamos que el jersey también fuese parte de las rebajas del grupo Inditex, pero la propia empresaria aclaró su procedencia en la sección de comentarios, ante la insistencia de sus seguidoras. Pertenece al catálogo de Cortefiel, otro sello español, aunque lamentablemente ya no se encuentra a la venta. Es un modelo sencillo en color gris, de cuello redondo con acabados acanalados, que se distingue por su sutil patrón geométrico, realizado en hilo metalizado.