Amelia Bono desvela el look más versátil para hacer turismo en invierno sin necesidad de llevar abrigo La empresaria está disfrutando de la 'dolce vita' en Roma junto con su familia antes de poner fin al año 2023

Lo habitual en estas fechas es regresar a casa, sobretodo si allí estará la familia para celebrar la Navidad al completo, pero cada vez son más quienes aprovechan los días de fiesta para visitar destinos idílicos (sea lejos o cerca de casa) que siempre han tenido apuntados en la lista de deseos. Es el caso de Amelia Bono, que a pocas horas de la Nochebuena puso rumbo a Roma junto a su marido, sus hijos y su hermano, y nos desveló en el proceso el look que llevó en la maleta para sobrellevar el frío invernal sin necesidad de cargar muchas capas de ropa.

Amelia Bono propone el look de turismo ideal

Como la experta en moda que es, Amelia nos demostró durante sus vacaciones que existe un truco de estilo infalible para que tu equipaje sea lo más ligero posible si viajas en invierno. No más cazadoras gruesas ni pesados abrigos: ella eligió una buena sudadera que, dependiendo del clima, puede lucirse también con las mangas atadas a la altura del pecho o simplemente colgando por encima de los hombros.

En caso de que te encuentres en un entorno todavía más frío, puedes hacerte con una camiseta térmica, en lugar de una normal de algodón, para llevar debajo de la sudadera.

Sin abrigos ni muchas capas de ropa

Qué mejor añadido que unos pantalones de Zara con cintura doblada, concebidos precisamente para recorrer miles de kilómetros. Esa es la historia del formato 'cargo' que tiene su origen en la indumentaria militar y, por ello, presenta múltiples bolsillos en sus laterales y un corte lo suficientemente ancho como para facilitar el movimiento.

Como calzado, era de esperar que Amelia se decantase por un par de zapatillas, pero optó específicamente por uno de los modelos más virales de 2023. Hablamos de las Adidas Samba, concebidas para jugar al fútbol a mediados del siglo pasado, ahora completan los looks de las chicas de moda.

Aun así, este estilismo no tiene por qué ser del todo deportivo porque, en esta tercera imagen, donde la empresaria ya posa sin su gorra de béisbol, podemos apreciar que añadió varias piezas de joyería dorada para dar algunos toques de luz y elevar el conjunto. En total, son tres versiones de un mismo look, una combinación que te permite adaptarte al instante a las circunstancias, sin necesidad de abrigo largo o miles de capas, durante esos largos días de turismo, en los que no puedes regresar al hotel a cambiarte de ropa.