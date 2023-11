Las tres propuestas de Amelia Bono con prendas españolas y rebajadas para vestir bien en diciembre

Más de medio millón de seguidores siguen atentos las ocurrencias de Amelia Bono en sus redes sociales, pero debemos reconocer que, por mucho que nos gusten las bromas inocentes que gasta a sus seres queridos o los bailes que hace con los pequeños de la casa, son sus looks lo que más nos atrae a su perfil. La empresaria ha construido una carrera en paralelo como influencer de moda, convirtiéndose en referente para las españolas cada vez que necesitan inspiración. Es por ello que, a tan solo tres semanas de celebrar la Navidad, nos ha venido de maravilla que recomendara tres looks ultraversátiles para lucir arreglada sin mucho esfuerzo durante este último mes del año. ¿Lo mejor de todo? ¡Muchas de estas prendas están rebajadas!

Los tres looks rebajados de Amelia Bono para diciembre

La empresaria saca máximo provecho siempre a la ropa que compra en las grandes superficies de moda made in Spain, sea Mango o las firmas del grupo Inditex, y esta es una de las claves que se esconden tras el éxito de su contenido. Su capacidad de hacer looks de diez con prendas asequibles, que todas podríamos fichar al instante, conquista a cientos de miles de usuarios a diario, así que no ha caído de sorpresa que estas tres propuestas de conjuntos para las próximas salidas navideñas causaran tanto revuelo. En este caso, se ha decantado por Cortefiel como marca protagonista.

Mezcla de texturas

El primer look resalta por su mezcla de texturas, entre la fluidez de la falda midi estampada de corte evasé ( 49,99 29,99 euros) y el gustoso jersey de ochos en color negro con cuello cisne. La elección es un acierto por ambas partes porque aquella pieza de motivo tribal seguramente será fácil de amortizar hasta en los meses de verano, mientras que, por otro lado, nadie puede poner en duda la versatilidad de un jersey neutro.

El calzado que complementa cada una de las propuestas de Amelia son unas botas cowboy de tacón realizadas en piel con certificación sostenible en color negro ( 169 119 euros), una opción que oscila entre lo elegante y lo todoterreno.

Vestido estampado con botas altas

A veces solo necesitas una prenda especial para componer el mejor estilismo de invierno. Eso sí, tiene que ser de lo más llamativa, pero no demasiado estridente. Para su segundo look, Amelia encontrado el punto medio perfecto en este vestido largo confeccionado en tejido ligero estampado de tonos rosas y azules, que muestra un diseño de escote pico, mangas largas y detalle de vivo a contraste ( 79,99 49,99 euros).

En cuanto al calzado, ha seleccionado las mismas botas de piel, aunque nos encantaría que también lo llevase, en otra oportunidad, con zapatillas básicas y, llegado el verano, con sandalias planas.

Dos piezas a todo color

El conjunto de dos piezas a juego le está dando guerra desde hace un par de años al vestido en lo que respecta a moda de invitadas, e incluso le hace la competencia al traje si hablamos de ropa para ir a la oficina. Las infinitas posibilidades que presenta cada prenda por separado es otro de los beneficios de hacerte con un tándem estampado, pero tenemos que admitir que a nosotras nos fascina la versión original que presume Amelia Bono en su último look.

