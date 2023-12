Amelia Bono nos descubre cómo vive la Navidad: de las reuniones en familia a las tradiciones que siempre cumple

Amelia Bono es una mujer todoterreno. Empresaria, influencer, y madre de familia numerosa, la hija del exministro José Bono y Ana Rodríguez se desenvuelve con éxito en todas las facetas de la vida. Pero si hay una en la que se siente aún más plena es en su papel de madre de cuatro niños nacidos de su matrimonio con Manuel Martos, el hijo menor de Raphael y Natalia Figueroa. Jorge (14 años), Manuel (13), Gonzalo (10) y Jaime (7) son, sin lugar a dudas, su mayor alegría. Este mes de diciembre es especial para la familia de Amelia: celebran varios cumpleaños, preparan la Navidad y tienen un viaje programado para recibir el nuevo año. Hemos hablado con ella y nos ha contado entusiasmada cómo vive esta época tan especial del año y los planes que tiene para estos días. Nos desvela con quién pasará la Nochebuena y la Navidad, quién es el encargado del menú navideño, la tradición que todos los años sigue junto a su padre, quién de sus cuatro hijos vive con más ilusión cada celebración y hasta con qué outfit se siente más cómoda para celebrar estas fechas.

- Amelia, ya estamos en la cuenta atrás para las fiestas, ¿te gusta disfrutar de esta época del año?

Pues la verdad que me encantan las Navidades y siempre que hay niños, se vive con mucha ilusión y con muchas sorpresas. Es algo muy bonito y muy familiar y a mí siempre me ha encantado y cada vez me gusta mucho más. En este mes de diciembre cumple años Gonzalo, Manuel padre y mi padre... Diciembre viene cargadito de sorpresas y de mucha ilusión y familia. La verdad que la Navidad con ellos en casa pues es otra historia.

- ¿Eres de las que empieza pronto a poner la decoración navideña, tienes alguna fecha concreta marcada en el calendario para poner el árbol?

Sí, sí. De hecho lo pusimos a principios de diciembre. A Jaime, mi hijo pequeño, le apasiona que estemos todos juntos, es, sin duda, el que disfruta todo más... pero bueno, la verdad es que me ayudaron los cuatro, junto con Manuel padre. Colocamos el Belén y adornamos el árbol con mucha ilusión porque ves a los niños disfrutar tanto, sobre todo los pequeños, que merece muchísimo la pena.

- ¿Cómo vas a pasar las Navidades este año, vas a desconectar y a aprovechar el tiempo con tus pequeños?

Bueno, yo estoy mucho con ellos, por las tardes intento estar siempre, aunque hay veces que no se puede, pero intento organizarme y poner mis cosas de trabajo en su horario escolar. Y en Navidades pues más si cabe, pero bueno, como sabéis mi trabajo también es estar conectada con mi comunidad, porque ellos también quieren saber de mi día a día.

- Sois una familia viajera y sabemos que os gustan los lugares de playa. ¿Qué planes tenéis pensados para recibir el 2024?

Todos los años hacemos eso, cruzamos el charco. Pero este año hemos cambiado el destino y nos vamos a otro sitio. Nos vamos toda la familia, ya veréis dónde, de momento no lo voy a desvelar... es que queremos que los niños vayan conociendo más sitios.

- ¿Sigues la tradición de tomar 12 uvas estés en el país que estés? ¿Sigues algún ritual especial para la última noche del año?

Siempre solemos estar en Santo Domingo y por supuesto que no falla, todos tomamos las uvas y bueno ¡siempre te pones algo rojo!

- Si hablamos de estilo, eres un referente para muchos seguidores. En Navidad, ¿qué prefieres?: ¿lentejuelas y tacón o un outfit más cómodo?

¡Por supuesto lentejuelas, bien de brillos!. Me encanta arreglarme para el 31 y también el 24. Además, en mi casa mi madre siempre se pone guapísima. Nos guta arreglarnos porque así es más divertido, más 'cenorrio', y le damos más sentido a todo. Hay que prepararse sí o sí para la ocasión.

- ¿Cómo os repartís este año? ¿Con quién pasáis la Nochebuena y la Navidad?

Somos muy familiares, ya lo sabéis. Y bueno, pues este año me toca en casa de Nati y Rafael, de mis suegros, el 24. El 25 me iré a casa de mis padres, en Toledo. Nos vamos turnando un año el 24 con unos, otro año con los otros. Este año toca en casa de mis suegros la Nochebuena, así que fenomenal.

- Y si hablamos del menú para estos días, ¿te gusta meterte entre fogones y cocinar o te dejas sorprender por el resto de los miembros de la familia?

Pues la verdad que lo de llegar a mesa puesta también gusta mucho (risas) pero si me tengo que meter, me meto. Me encanta la cocina, ya sabéis, así que no tengo ningún problema. En casa mi casa siempre preparamos el aperitivo con mi padre, es ya una tradición. Bueno, y en casa de mi suegros, ¡también! Así que sí sí, algo preparo.