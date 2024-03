La foto que muestra cómo es la relación de Amelia Bono y Manuel Martos tras su ruptura

Amelia Bono y Manuel Martos acaban de separarse tras 15 años de matrimonio, una noticia que adelantó la revista ¡HOLA!. Es un momento difícil para ambos. Habían intentado dar una nueva oportunidad a su historia de amor, pero no ha podido ser. Pese a ello, el cariño prevalece y prueba de ello es el gesto que la empresaria ha tenido con su ex con motivo de una fecha tan señalada. "Feliz día del padre", ha escrito junto a esta bonita foto de Manuel jugando con uno de sus cuatro hijos en la playa.

El director artístico de Universal Music y jurado de Operación Triunfo 2017 no ha dudado en compartir esta cariñosa felicitación en su perfil, añadiendo una cara sonriente y un corazón. Su reacción también demuestra que por encima de todo Amelia y él siguen siendo una gran familia. La máxima prioridad de la expareja es el bienestar de sus cuatro hijos: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. Se han separado de forma amistosa y, desde su entorno más cercano, aseguraron a ¡HOLA!, que no hay terceras personas implicadas.

Amelia y Manuel están centrados en pasar página y adaptarse a esta nueva etapa. La empresaria ha dado las gracias a todos sus seguidores por los mensajes de ánimo que recibe tras su separación. "Yo estoy muy bien, soy superpositiva", ha dicho. "Vuestros mensajes me llenan de energía. Sois estupendos", ha añadido. Sin embargo, también ha contado que recibe comentarios muy ofensivos. "Es normal cuando te expones y yo lo entiendo y lo acepto. A mí no me afectan, pero a ciertas personas sí. Lo que me parece más lamentable es que sean de mujer a mujer. Qué sabrán ellas de la vida de otras personas. Igual tienen que mirar cómo está su vida. Las mujeres nos tenemos que proteger, defender entre nosotras", ha declarado.

Después de que ¡HOLA! confirmase su separación, Amelia aseguró a los micrófonos de Europa Press que estaba "todo bien" y que Manuel y ella se llevaban "fenomenal". "Necesitamos pasar página", confesó.

La ya expareja pronunció el 'sí, quiero' el 27 de junio de 2008 en la iglesia del Hospital Tavera de Toledo, más conocido como Hospital San Juan el Bautista. Aquel día, Amelia llevaba un diseño de alta costura creado por el fallecido Manuel Mota, que entonces era director creativo de la firma Pronovias. Se trataba de un precioso modelo de línea romántica, cuya cola de tres metros le jugó una mala pasada a la novia. "Este fue nuestro primer problema matrimonial: cómo meter la cola del vestido en el coche", bromeó Amelia al publicar esta foto en la que aparece con Manuel intentando colocar su voluminoso vestido.