Amelia Bono con un original look de invitada en Bilbao: top con hombreras y pantalón efecto 'cintura de avispa' Nos inspira con una propuesta de los más arriesgada y elegante

En esta época del año nos encontramos con diversos compromisos que requieren un vestuario especial con el que sentirnos guapas, cómodas y estilosas al mismo tiempo. Es cierto que a veces es complicado dar con uno, que además, nos proteja de las bajas temperaturas, pero hemos dado con una propuesta de lo más acertada y original que podemos copiar esta misma semana. ¿Quién nos ha inspirado? Nada más ni menos que Amelia Bono, gran amante de la moda, así lo demuestra en cada aparición pública derrochando glamour.

Más de 500 mil personas siguen los movimientos que realiza día y noche, y no nos sorprende que haya logrado el título de ser una de las mujeres más influyentes del país tras analizar los estilismos que luce, ya sea para dar un paseo por la ciudad o para un evento importante. Ejemplo de ello es el que ha estrenado hace tan solo unas horas en su última escapada al norte de España. Si pensábamos que llevar pantalones no era una buena elección incluso en invierno, ¡nos equivocábamos! La empresaria nos ha enamorado con un total look español con el que ha demostrado que el secreto reside en dar con prendas cargadas de personalidad.

Junto a su marido Manuel Martos, se han desplazado hasta la ciudad de Bilbao para asistir a un bautizo en el que ha sido la madrina, razón por la que ha deslumbrado con su elección. Amelia ha aparecido enfundada en un maravilloso top con hombreras marcadas y mangas ligeramente abullonadas con estampado geométrico multicolor, obra de la exitosa marca andaluza The IQ Collection y que ya se ha colado en su armario en ocasiones anteriores. Aunque es cierto que suele lucir las últimas novedades que propone la industria y nuestras marcas de cabecera, en realidad este body que le sienta de fábula, forma parte de una lanzamiento de edición limitada que se agotó en tiempo récord este verano, a pesar de superar casi los 200 euros.

Como gran experta en materia, le ha dado un giro de tuerca y lo ha combinado con una prenda que logra el efecto de cintura de avispa que no ha pasado para nada desapercibida ante nuestros y que nos inspira para las próximas citas que tengamos. La madrileña ha optado por unos pantalones de talle muy alto y pernera acampanada en un potente color naranja, sin olvidar los botones joya. ¡Estaba guapísima! En cuanto a términos beauty, para dejar el protagonismo al look de invitada, ha recogido su melena rubia en un moño estilo bailarina y el maquillaje lo ha enfocado a sus ojos verdes con un eyeliner negro muy marcado y gloss.