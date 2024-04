Desvelado el sorprendente vestido preboda de Diana de Gales: rosa fucsia y 'muy sexy'

Han pasado casi 43 años desde la boda de Diana de Gales y el por aquel entonces príncipe Carlos de Inglaterra, pero este evento histórico sigue dando mucho que hablar. La carismática princesa, que falleció en 1997, continúa despertando un gran interés entre el público, y está considerada todo un icono en muchos sectores, incluido el de la moda. Por lo tanto, no sorprende que, a día de hoy, su famosísimo vestido de novia, que marcó un antes y un después en la industria nupcial, siga en el imaginario colectivo. Sin embargo, esta vez no es este diseño el que está generando titulares, sino dos otros looks de novia de la princesa que no se llegaron a ver... hasta ahora.

La organización benéfica The Princess and the Platypus Foundation inauguró en 2019 un museo dedicado a la princesa de Gales, una exposición que se renueva constantemente con objetos, vestidos y accesorios -algunos originales y otros recreados- y que también cuenta con acceso virtual para aquellas personas que no puedan desplazarse a Reino Unido. Sus adquisiciones más recientes están dando mucho que hablar, ya que son reproducciones de dos importantísimos vestidos relacionados con la boda de los príncipes de Gales que nunca habíamos visto.

El vestido 'de repuesto' para emergencias

Elizabeth Emanuel, una de las diseñadoras del famoso look nupcial de Diana, desveló hace unos meses en una entrevista exclusiva para HELLO! que se habían creado otros dos vestidos de novia para ella aparte del conocido mundialmente. Uno se trataba de un diseño de emergencia de repuesto por si pasaba cualquier catástrofe. Hay que recordar que, por aquel entonces, el acoso de la prensa y otros curiosos era tal que desde el taller tuvieron que idear numerosas estrategias para jugar al despiste, como tirar retales falsos de distintas telas en papeleras cercanas, ya que rebuscaban hasta en la basura. "Se hizo por si acaso se desvelaba el secreto del vestido real. Por suerte, no hubo que usarlo. Estaba confeccionado en un tejido de tafetán de seda en tono marfil claro y decorado con detalles festoneados en el bajo y las mangas. Se bordaron pequeñas perlas en el corpiño" contaba entonces.

Lo más curioso de esta historia es que, al parecer, la propia Princesa no sabía de la existencia de este segundo look, ya que probablemente se lo ocultaron para que no se pusiera más nerviosa. Elizabeth ha confesado que no sabe qué ocurrió con aquel diseño, puesto que "simplemente desapareció". Evidentemente, no ha parado de recibir preguntas acerca del mismo desde que desveló su existencia, y, por fin, vamos a poder verlo, ya que ha realizado una recreación tanto de este como del vestido que llevó Diana en su preboda. De este estilismo 'de repuesto' solo podrán ver imágenes aquellos que visiten el museo tanto de manera física como virtual, pero del modelo de la preboda sí que hemos podido verlas gracias a que la organización las ha compartido en sus redes.

Una elección sorprendente para su preboda

"Próximamente en el Museo de la Princesa Diana" han escrito junto a dos instantáneas en las que vemos al completo el diseño. Como explicó su creadora a HELLO! hace unos meses, se trata de un vestido muy cañero e inesperado para una royal en una ocasión tan formal. "Diana me pidió hacer un vestido muy sexy para impactar a todo el mundo. El tejido era un rico tafetán de seda en un rosa fucsia, un vestido sexy hecho para acaparar la atención. Tenía un escote pronunciado y un corte hasta la rodilla, ¡estaba impresionante".

Como vemos, es una pieza de silueta sirena, corte envolvente con abertura frontal en forma de 'V', manga francesa y un gran volante que recorre el cuerpo desde el cuello hasta el bajo y los puños, sin duda una opción que, a día de hoy, seguiría siendo sorprendente y digna de cualquier celebrity en la alfombra roja. Con este look reafirmamos, por lo tanto, una vez más, que Diana era y seguirá siendo un auténtico icono de moda por siempre.