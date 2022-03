Meghan Markle asegura que se sintió 'desprotegida' por la Casa Real británica estando embarazada

¡Nadie dijo que fuera fácil! La batalla legal de Meghan Markle contra el grupo editorial Associated Newspapers Limited (ANL), por los artículos publicados en Mail Online y The Mail On Sunday con extractos de la carta privada que la Duquesa envió a su padre tras su boda con el príncipe Harry, continúa. Ahora, Mail Online y otros medios británicos, publican detalles de los documentos judiciales con alguno de los argumentos que esgrimen ambas partes. Entre otras cosas, los abogados de Meghan alegan que ella se sentía “desprotegida” por la Casa Real mientras estaba embarazada.

VER GALERÍA

“Como sus amigas nunca la habían visto antes en este estado, estaban justamente preocupados por su bienestar, específicamente porque estaba embarazada, desprotegida por la institución y tenía prohibido defenderse a sí misma”, este es uno de los argumentos con los que Meghan justifica que sus amigas íntimas, de forma anónima, hicieran declaraciones a la revista estadounidense People con el fin de defenderla de los ataques que recibía por parte de algunos medios del Reino Unido y también por parte de su padre y hermanastros. Sin embargo, este argumento abre a la vez un nuevo frente con los Windsor, al verbalizar que no se sintió protegida por ellos bajo la política del Palacio de Kensington de "no hacer comentarios".

“Fue el Palacio de Kensington el que ordenó que todos los amigos y familiares [de Meghan] deberían decir 'sin comentarios' cuando se les acercara cualquier medio de comunicación, a pesar de que la información que se proporcionara de ella fuera errónea”, asegura el documento al que también publica The Guardian. Una decisión que la defensa califica de “frustrante” y que pudo dar pie a esa conversación de las amigas de Meghan con la revista estadounidense. Por otro lado, la postura de la institución, para algunos podría ser el motivo que llevo a los Cambridge y a los Sussex a separar sus oficinas.

Hay que recordar que uno de los pilares de la demanda que presenta Meghan Markle contra con el citado grupo editorial es la publicación que hicieron de parte de la carta privada que ella le envió a su padre, Thomas Markle, y que él decidió compartir con la publicación demandada. En este sentido, el grupo editorial, alega que ellos publicaron la carta “solo después” de que las amigas de Meghan hablaran con People, unas declaraciones con las que Thomas Markle se sintió “vilipendiado” por lo que decidió mover ficha. “Se debería determinar si Meghan tenía una expectativa razonable de privacidad en el contenido de la carta a su padre, dado que sus amigas ya habían informado a la revista People sobre su contenido, y si publicar partes de la carta era de interés público y permitido bajo las leyes de libertad de expresión”, publica el medio demandado, que también asegura que el tribunal podría llamar a juicio a esas cinco amigas (que People describió como parte del círculo íntimo de Meghan) para que testificaran sobre si ella estaba al corriente de las conversaciones de con la revista o no, algo que la Duquesa niega completamente según los documentos judiciales.

Meghan Markle pierde el primer asalto en su batalla judicial contra dos periódicos británicos

El equipo legal de Meghan opina que el que uno de esas amigas mencionara la carta de “forma pasajera y sin revelar el contenido”, no es un motivo para que el documento viera la luz. Por otro lado, no hay que olvidar que Thomas Markle ha estado permanentemente rodeado de polémica y ha avivado el fuego entre Meghan y los medios británicos demandados. En esta ocasión, su intención era demostrar que su hija no era la persona atenta y conciliadora que sus amigas describían, sin embargo, lo que quedó al descubierto fue el sufrimiento de Meghan.

"Solo te he querido, protegido y defendido, ofreciéndote todo el apoyo económico a mi alcance y siempre preguntándote cómo podía ayudarte. Me preocupé por tu salud. Así que cuando la semana de la boda leí que habías tenido un ataque al corazón, fue horrible. Te llamé y te envié mensajes. Te pedí por favor que aceptaras ayuda. Mandamos, incluso, a alguien a tu casa y, en vez de hablar conmigo para aceptar esa o cualquier otra ayuda, dejaste de responder tu teléfono y decidiste hablar con la prensa", escribió Meghan en la polémica carta.

Otro asunto que se desprende de los nuevos documentos judiciales y que está desatando ríos de tinta en el Reino Unido es que los abogados de Meghan alegan que su boda con el príncipe Harry generó unos ingresos al país que "superan con creces" lo que se gastó de dinero público en materia de seguridad para el evento, ya que el grueso de la boda fue financiada por el príncipe Carlos con sus fortuna privada. Este argumento vendría a defender a la Duquesa de las acusaciones que se le han hecho relativas al gasto generado por la boda.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!