Ya hay fecha para la nueva aparición de Meghan Markle, junto a Michelle Obama y Priyanka Chopra

Han comenzado una nueva vida en Estados Unidos y sus apariciones, con motivo de su implicación en diversas causas benéficas o eventos, van en aumento. La próxima semana Meghan Markle formará parte de una cita de tres días sobre igualdad de género en el que participarán también la ex primera dama Michelle Obama y la actriz Priyanka Chopra. Se llama The Girl Up Global Leadership Summit, y tendrá lugar entre el 13 y el 15 de julio de manera virtual para animar y apoyar a las mujeres jóvenes que se convertirán en las líderes del mañana. La intérprete de ¿No es romántico? participará en una sesión de preguntas y respuestas, mientras que la mujer de Barack Obama mandará un mensaje a todos aquellos que participen en este congreso telemático. Por su parte, la esposa del príncipe Harry dará sus consejos a quienes foman parte de esta organización, que dirige más de 3.500 clubes en todo el mundo y trabaja con más de 65.000 chicas.

"¡El presente es de las mujeres! Pero no os fiéis de nosotros, escuchad a Meghan Markle", se puede leer en la publicación con la que se ha anunciado la participación de la exactriz. Además, estarán Nadie Murad -ganadora del premio Nobel de la paz de 2018-, la activista por los derechos de las mujeres Liz Plank y la jefe de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg. No es la primera vez que Meghan y Michelle trabajan juntas: la exactriz entrevistó a la que fuera primera dama durante dos mandatos en el número de Vogue Reino Unido que editó. Por su parte, Priyanka es una gran amiga de la mujer del príncipe Harry e incluso estuvo en su boda en Windsor en 2018.

Conferencias y una película

El pasado mes de junio se supo que Meghan y Harry habían firmado un contrato con la agencia Harry Walker, que lleva los compromisos de personajes de alto nivel como Michelle y Barack Obama, Bill y Hillary Clinton u Oprah Winfrey -que también estuvo en el enlace real-. Dicha organización fomentará su participación en diferentes ponencias organizadas, principalmente, por asociaciones comerciales, corporaciones y foros comunitarios. Actualmente siguen volcados en sus iniciativas solidarias, ahora especialmente centradas en los estragos del coronavirus en Estados Unidos, y colaboraciones con las distintas asociaciones que patrocinan. Están además en proceso de registro de la fundación Archewell, que quiere poner en marcha cuanto antes con el príncipe Harry (ahora los trámites administrativos están sufriendo retrasos).

La descripción de los objetivos de la organización, que deben detallar para conseguir la luz verde de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, incluye la producción de películas cinematográficas y es que parece que Meghan estaría pensando precisamente en volver al cine. Esta vez sería detrás de las cámaras, como asegura The sun, que apunta a que la Duquesa ha llegado a un acuerdo con Lloyd Scott, autora de Election Year, para adaptar al cine su novela, en la que una agente rusa planea hacerse con la presidencia de Estados Unidos. Un proyecto más a la lista de ocupaciones de la nueva vida de Harry y Meghan que siguen dando forma a esta nueva etapa de su vida, al margen de la Familia Real británica.

