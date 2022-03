¡Cambio de planes! Los duques de Sussex y el pequeño Archie redefinen su agenda

Todo parecía estar pensando y bien atado cuando los duques de Sussex apostaron por un cambio de vida. Sin embargo, el príncipe Harry y Meghan Markle han querido cambiar de planes con los últimos acontecimientos. El lanzamiento de la organización benéfica, cuyo nombre es un homenaje a su hijo Archie, ha quedado paralizado. Los medios británicos apuntan a que no será hasta el 2021 cuando este buque insignia de su nueva vida vea la luz. Hasta entonces, los Duques dedicarán sus esfuerzos a los dos temas que más les preocupan actualmente: la pandemia de COVID-19 y el movimiento Black Lives Matter.

“Quieren hacerlo bien y no tiene sentido apresurarse”, explica una fuente a The Telegraph, medio británico que avanza que la organización Archewell no verá la luz este año y que ya será en el 2021 cuando inicie sus actividades. “La familia está todavía aterrizando en su nueva vida, se trata de hacerlo bien y marcar la diferencia”, añade la citada fuente. Así que el plan de abandonar en enero el Reino Unido y comenzar a trabajar en primavera en su nueva organización sin ánimo de lucro no será posible.

Según ha trascendido hasta ahora este proyecto contemplaría un imperio educativo multimedia e incluso el lanzamiento de un amplio sitio web de bienestar con películas, podcasts y libros. Una amplia y ambiciosa variedad de proyectos bajo el nombre Archewell, claramente inspirado en el nombre de su hijo, Archie Mountbatten- Windsor. A principios de abril, cuando el nombre se filtró a la prensa británica, la pareja ya advirtió que no se había lanzado todavía por la pandemia y estaban esperando al “momento adecuado”. Ahora parece que ese momento tardará en llegar.

De la primavera soñada a un aterrizaje complicado

Lo cierto es que la llegada de los Sussex a Estados Unidos ha coincidido con un momento especialmente delicado, con una crisis sanitaria golpeando con fuerza y la indignación social en aumento tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. Desde el primer momento la pareja dejó ver que no es ajena a lo que está sucediendo y ya en abril los vimos trabajando como voluntarios en una ONG vinculada a la madre de Meghan. Entonces los Duques, en plena alerta sanitaria, repartieron comida de puerta a puerta. Semanas más tarde, cuando el movimiento BLM tomó las calles, la actriz convertida en duquesa dio un paso al frente y compartió un vídeo con las alumnas de su antiguo colegio, Immaculate Heart High School en Los Ángeles, que dio la vuelta al mundo.

“Todos hemos visto en la última semana lo que está pasando en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra ciudad, Los Ángeles. Ha sido absolutamente devastador. No estaba segura de qué podía deciros, solo quería decir lo correcto y estaba muy nerviosa por no hacerlo y me di cuenta de que la única cosa equivocada que se puede decir es no decir nada. La vida de George Floyd importaba…”, declaró Meghan antes de mostrar la preocupación por el mundo en el que tienen que vivir las nuevas generaciones. “Así que lo primero que quiero decir es que lo siento. Siento mucho que tengáis que crecer en un mundo donde esto ocurre todavía”.

En las palabras de Meghan se puede ver esa preocupación por el futuro que hace unos días mostró el propio príncipe Harry, cuando compartió en una carta los temores sobre el futuro de Archie, en ese caso, en relación a la protección del medio ambiente y a la conservación de la vida salvaje.“Desde que me convertí en padre siento todavía más la presión por garantizar que podamos darles a nuestros hijos el futuro que se merecen, un futuro lleno de posibilidades y oportunidades es mayor", escribió el Príncipe con motivo del informe anual de la organización African Parks. Una muestra más de lo mucho que la llegada de Archie les ha hecho replantearse sus prioridades y preocupaciones.

Probablemente esta no era la primavera soñada que habían proyectado los duques de Sussex en su nueva vida. Sin embargo, la pareja quiere demostrar que están involucrados con la agenda social del país en el que se han instalado, todo ellos sin dejar de trabajar a distancia en los proyectos que tenían abiertos en el Reino Unido. En ese sentido, se acaba de conocer que Meghan ha estado en contacto con las mujeres que sufrieron el incendio de la torre Grenfell cundo se cumplen tres años de la tragedia. Hay que recordar que ellas fueron las protagonistas del primer acto en el que Meghan ejerció como anfitriona en los jardines del Palacio de Kensington en septiembre de 2018. Entonces vimos a una Duquesa en estado puro en lo que entonces parecía ser la primera de las muchas citas oficiales que estaban por venir como miembro de la realeza británica.

