'Meghan Markle quiere ser presidenta de Estados Unidos', la explosiva revelación de Lady Colin Campbell

Del Palacio de Buckingham a la Casa Blanca. Meghan Markle sueña con seguir los pasos de Barack Obama en la política. O al menos eso es lo que afirma Lady Colin Campbell, una popular aristócrata británica, en su nuevo libro, Meghan and Harry: The Real Story (Meghan y Enrique: La Historia Real). “Sé que la duquesa de Sussex tiene aspiraciones políticas. Me han dicho que algún un día quiere postularse para presidenta de Estados Unidos. Creo que todo lo que está haciendo, dejar a la familia real y regresar a California, es parte de su plan”, ha asegurado Lady Colin Campbell en una entrevista de promoción de su biografía.

VER GALERÍA

Sus palabras han desatado un pequeño terremoto mediático en Reino Unido, donde el Megxit sigue siendo motivo de acalorados debates. La autora es una persona cercana al entorno de la familia real y estuvo casada con Lord Colin Ivar Campbell, el hijo más pequeño del séptimo duque de Argyll. No es la primera vez que sacude a la opinión pública británica con sus revelaciones. En el pasado ha escrito biografías sobre la princesa Diana y la reina madre, y un libro sobre el matrimonio de la reina de Inglaterra y el príncipe Felipe. Todos ellos acapararon titulares y éxito de ventas.

“Meghan ha desperdiciado la oportunidad más maravillosa al dejar a la familia real”, dice Lady Campbell. Pero también aclara que el Megxit no le sorprendió. Ella conoció a la duquesa de Sussex en una fiesta en su casa, el Castillo Goring, en Worthing, con motivo del setenta cumpleaños del príncipe Carlos. Según su versión, Meghan habría pedido marcharse de la celebración después de que le tomaran una foto. “Todos estábamos horrorizados”, dice la autora, señalando que entonces supo que la ex actriz californiana no iba a adaptarse bien a su nueva vida de royal.

VER GALERÍA

Según la editorial, Meghan y Harry: The Real Story expone “cómo los duques de Sussex intentaron cambiar el sistema real, buscando adaptarlo a sus propias necesidades y ambiciones, y cómo, tras fracasar, decidieron crear un sistema totalmente nuevo”. Lady Campbell dice haber hablado con amigos, parientes y cortesanos de ambos lados del Atlántico para contar “la historia real más inesperada desde la abdicación de Eduardo VIII”.

UNA AUTORA POLÉMICA

No es la primera vez que un libro de Lady Campbell causa polémica. Su biografía sobre Lady Di, Diana in Private: The Princess Nobody Knows, publicada en 1992, se convirtió en un best-best-sellar y proporcionó información sobre la lucha de Diana contra los desordenes alimenticios y su amistad con James Hewitt. Entonces, la escritora fue acusada de “fantasiosa”, pero tiempo después se demostró que sus afirmaciones eran ciertas. Algunas de ellas fueron confirmadas por la propia princesa de Gales y por el famoso escritor Andrew Morton, que en 1993 escribió la biografía definitiva de Diana.

Las palabras de Lady Campbell sobre las aspiraciones políticas de Meghan llegan en un momento oportuno. Los Sussex acaban de contratar los servicios de representación de Harry Walker, una agencia estadounidense de alto nivel especializada en ponencias y discursos y que cuenta con clientes como Barack y Michelle Obama y Bill y Hillary Clinton.

VER GALERÍA

La vida de la autora del nuevo libro sobre Meghan también es digna de una biografía. O de una novela. Lady Campbell, miembro de una adinerada familia de comerciantes de Jamaica, nació con una malformación genital. Los médicos decidieron asignarle el sexo masculino y sus padres la bautizaron con el nombre de George William Ziadie. Durante su infancia, fue educada como un niño. “Aunque usaba pantalones, estaba muy claro que no era un chico”, reconoció en sus memorias. No pudo someterse a una cirugía genital correctiva hasta 1970, cuando ya tenía veintiún años. Entonces se convirtió legalmente en Georgia Arianna Ziadie.

Tras el doloroso proceso, físico y emocional, empezó a trabajar como modelo en Nueva York y estudió Moda en el prestigioso Fashion Institute of Technology. Cuatro años después, se casó con Lord Colin Ivar Campbell, hijo del duque de Argyll. Tras la boda salió a luz la historia de la aristócrata y, en medio del revuelo mediático, la pareja terminó separándose. Ella demandó a las publicaciones que desvelaron su pasado y ganó los juicios. Hoy, es considerada “la primera Lady intersexual del Reino Unido” y una pionera en la reasignación de sexo.

En la década de 1990, comenzó a escribir libros sobre la realeza, ganando dinero y popularidad. Adoptó a dos niños rusos, Misha y Dima, y compró el Castillo Goring, en West Sussex. Curiosamente, el castillo fue hogar de otra famosa escritora: Mary Shelley, la autora de Frankenstein.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Meghan Markle’’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!