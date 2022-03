Meghan Markle saca las uñas por sus amigas en los tribunales

El litigio judicial que Meghan Markle mantiene contra el grupo editorial Associated Newspapers Limited, por las informaciones publicadas en el Daily Mail y Mail on Sunday con extractos de una carta privada que la duquesa de Sussex envió a su padre, cada vez está más enrocado. Además está dejando al descubierto algunos detalles sobre cómo se sintió la mujer del príncipe Harry en los momentos en los que sufrió mayor presión mediática y que está dispuesta a todo por proteger a sus amigas, que siempre la han defendido y se han mostrado como sus fieles escuderas desde que se conoció su relación con el nieto de Isabel II.

La duquesa de Sussex ha tomado medidas para evitar que esos dos periódicos británicos a los que ha demandado no puedan publicar las identidades de las cinco amigas de Meghan que fueron entrevistadas por la revista People de forma anónima y sin que ella lo supiera. En la publicación estadounidense, sus amistades la defendían del acoso mediático y del “abandono” que, asegura, sufrió estando embarazada. En concreto, la Duquesa presentó un escrito judicial este jueves en el que asegura que: “Associated Newspapers Limited, propietario de The Daily Mail y Mail on Sunday, amenazan con publicar los nombres de cinco mujeres, cinco ciudadanas privadas que eligieron por su cuenta hablar anónimamente con un medio de comunicación de EE UU hace más de un año, para defenderme del comportamiento de intimidación de los medios sensacionlistas de Gran Bretaña”, según recoge la versión inglesa de ¡HOLA!

“Estas cinco mujeres no están siendo juzgadas y yo tampoco. La editorial de Mail on Sunday es la que está siendo juzgada. Es esta editorial la que actuó ilegalmente y está tratando de evadir la responsabilidad; crear un circo y distraer la atención de este asunto: el Mail on Sunday publicó ilegalmente mi carta privada”, dice en el documento legal. “Cada una de estas mujeres es una ciudadana privada, una madre joven, y cada una tiene derecho a la privacidad. Tanto el Mail on Sunday como el sistema judicial tienen su nombres de manera confidencial, pero Mail on Sunday los quiere exponer en su página web sin más razón que el clickbait (los contenidos en internet que generan ingresos publicitarios usando titulares sensacionalistas y engañosos para conseguir el mayor número de clicks posibles), representando una amenaza para su bienestar emocional y mental”.

“Respetuosamente le pido al tribunal que trate este asunto legal con la sensibilidad que merece, y que evite que el editor de Mail on Sunday abuse del proceso legal al identificar a estas personas anónimas, un privilegio en el que estos periódicos realmente confían para proteger sus propias fuentes confidenciales”, dice el escrito.

Por su parte, un portavoz del Mail on Sunday ha dicho que la publicación “no tenía ninguna intención de publicar las identidades de las cinco amigas, pero están en el centro del caso y no vemos ninguna razón por la cual sus identidades deben mantenerse en secreto. Es por eso que le dijimos a los abogados de la Duquesa la semana pasada que la cuestión de su confidencialidad debería ser considerada adecuadamente por el tribunal”.

