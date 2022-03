La duquesa de Sussex rompe el eterno tabú de la realeza: 'Hola, soy Meg, ¿vas a votar?'

Desde que salió de la Casa Real el pasado mes de marzo, Meghan Markle está mostrando algunas facetas de su vida que antes, como miembro activo de la Familia Real, eran imposibles. Si bien es cierto que tanto ella como Harry habían dado alguna vez a entender ciertas inclinaciones, dado su activo papel en áreas como el empoderamiento femenino, la igualdad racial o el cambio climático, tenían marcada una clara línea roja que no se cruzaba bajo ningún concepto. Cortados los lazos con la Casa Real, la duquesa de Sussex ha decidido cruzar esa línea y hablar abiertamente sobre el eterno tabú de la realeza: la política.

Ha sido su amiga Gloria Steinem, icono del feminismo de los Estados Unidos desde el siglo XX, la que ha contado a Access Hollywood que Meghan “llegó a casa para votar”, en referencia a las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en los Estados Unido el próximo 3 de noviembre de 2020. En esas declaraciones se ha dado a conocer que la Duquesa propuso llamar a los ciudadanos a puerta fría y abordar el tema directamente. “Hola, soy Meg, ¿vas a votar?”. La activista estadounidense de 86 años que impulsó la segunda ola del feminismo en los Estados Unidos en la década de los sesenta contó cómo ella misma se sumó a la iniciativa de Meghan haciendo algunas llamadas con la misma fórmula: “Hola, soy Gloria, ¿vas a votar?”. Además, dijo sobre Meghan que “arrastra el estereotipo de princesa, pero es ella misma, inteligente, auténtica, divertida y política”.

A estas alturas a nadie le queda duda de que Meghan tiene la política entre sus preocupaciones principales, ya que desde que llegó a los Estados Unido empezó a promover el voto entre la juventud, para lo que entre otras cosas grabó una charla con la propia Steinem sobre las consecuencias que puede tener que los jóvenes no acudan a las urnas. Si bien es cierto que no ha pedido claramente el voto para ningún partido, ella no ocultó su entusiasmo por la carrera de la demócrata Kamala Harris, eso sí, lo hizo de forma indirecta y apuntando a lo importante que era para las mujeres birraciales como ella verse representadas. Aunque a nadie le pasa por alto que la senadora por California era del "team Meghan" mucho antes de que los Sussex abandonaran la vida real y así se posicionó en octubre de 2019 en sus redes sociales. "Meghan, estamos contigo", escribió la política que ahora puede llegar a la vicepresidencia de los Estados Unidos, cuando la Duquesa se rompió en el emotivo documental de la ITV al hablar de los momentos difíciles que había vivido estando embarazada y la presión mediática sobre su maternidad.

Por otro lado, solo hay que tirar de hemeroteca para atar algunos cabos. En un país donde las personalidades de todo tipo se pronuncian públicamente sobre cuestiones políticas, ella, antes de formalizar su relación con el príncipe Harry y cuando nada hacía sospechar que se convertiría en familia de Isabel II, se posicionó a favor de Hillary Clinton y en contra del actual Presidente en las elecciones de 2016. De hecho, hay que recordar que este pasado político de Meghan, sumado a unas controvertidas palabras sobre la actriz que fueron escuchadas a Donald Trump, provocaron algunos momentos incómodos durante el viaje de Estado que los Trump hicieron al Reino Unido en el 2019. Es más, en Good Morning Britain, también de la cadena ITV, abordaron directamente este tema en su entrevista con el mandatario estadounidense.

¿Por qué los miembros de la realeza no pisan terreno político?

Si Meghan Markle ha pasado más parte de su vida fuera de la Casa Real que dentro y ya ha saldado todas sus deudas con el Reino Unido, ¿por qué sus movimientos en terreno político causan tanto revuelo al otro lado del Atlántico? Sencillamente por lo que el príncipe Harry, nieto de la soberana e hijo del futuro jefe del Estado, pueda hacer, ya que él, quiera o no, siempre va a ser una figura que represente (aunque no de forma oficial) a la Familia Windsor. En este sentido, Meghan durante una charla reciente recordó que era importante votar ya que algunas personas no pueden hacerlo y fue entonces cuando explicó que su marido había sido privado de este derecho por pertenecer a la Familia Real. En cuanto este mensaje llegó al Reino Unido muchos se echaron las manos a la cabeza, sin embargo, The Telegraph calmó las cosas y por fuentes propias publicó: "El príncipe Harry 'no se involucrará en la campaña electoral de Estados Unidos'". En definitiva, de la Reina y de su familia se espera la máxima neutralidad dentro del Reino Unido y una nula injerencia en las cuestiones de política interna y externa de otros países. Es decir, como príncipe nunca votó y eso parece que no va a cambiar, no en vano, esta causa es la única sobre la que Harry no se ha pronunciado públicamente, a diferencia de lo que sí ha hecho con las otras batallas de Meghan.

Aunque en cada Casa Real se materializa de forma distinta, las monarquías parlamentarias tienden a no pronunciarse en estos aspectos porque deben representar al conjunto de los ciudadanos y no solo a una parte. Los Windsor no tienen una ley que les impida votar de forma estricta, es una costumbre fijada por la Reina y que afecta a toda la casa; mientras los belgas permiten que los reyes (solo los reyes) se salten el compromiso con las urnas, aunque antecesores y predecesores lo hacen con toda normalidad; los daneses en cambio no votan bajo ningún concepto pero el rey Juan Carlos y la reina Sofía hicieron algunas excepciones a lo largo de su reinado, por ejemplo, en 1978 cuando se votó la Constitución, un gesto que siguieron don Felipe y doña Letizia en el año 2005 para refrendar la Constitución Europea.

Luego hay otro tema. Algunos miembros de la realeza se vuelcan muy activamente en ciertos asuntos que son fácilmente politizables, aunque siendo puristas, todo lo que afecta a la organización del ser humano en sociedad es política. Así se ha visto como recientemente los trabajos de Mary de Dinamarca por el cambio climático o en relación con el colectivo LGTBI están siendo analizados con lupa. Por otro lado, el propio príncipe Carlos, acaba de lanzar una amplia plataforma audiovisual con un contenido que agrupa las mejores ideas para hacer un futuro sostenible y esto pasa, entre otras cosas, por la limitación de las emisiones de carbono. ¿No es esto política? Igual de una manera más sutil que Meghan pero el príncipe Carlos lleva décadas posicionándose sobre una materia que divide a los líderes políticos. Algunas voces apuntan a que esto se terminará una vez que llegue al trono, sin embargo, eso no hará olvidar una bandera que lleva enarbolando años.

