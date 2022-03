El drama de Meghan Markle

Pese a que en su último acto, protagonizado este mismo martes por la noche en Londres, Meghan Markle ha querido mostrar su mejor cara, tratando de sonreír en todo momento mientras acudía al Royal Albert Hall para inaugurar la Cumbre Mundial One Young, lo cierto es que la duquesa de Sussex no vive unos momentos precisamente fáciles. Hasta ahora no se había atrevido a compartir con la opinión pública el drama que ha vivido en los últimos meses y lo ha hecho para el documental que ha emitido la cadena de televisión ITV con motivo del viaje de los duques a África.

Según ella misma ha reconocido no sin cierto pesar y visiblemente afectada, una de las cosas que más le ha costado es lidiar con la presión mediática. "Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, es realmente vulnerable, y esto supuso un gran desafío para mí. Después, cuando tienes a tu bebé... ya sabes... especialmente para una mujer es demasiado. Así que si añades todo esto al hecho de ser madre primeriza y de estar recién casada...", explica Meghan Markle, sin poder llegar a continuar la frase.

Segundos después, la duquesa de Sussex parece coger fuerzas y agradece al presentador, Tom Bradby, su preocupación por ella. "Muchas gracias por preguntar, porque no hay mucha gente que me haya preguntado si estoy bien. Es real, y es muy duro y difícil pasar por todo esto entre bastidores, cuando no se ve", continúa. "¿Puede decirse que ha sido duro, que ha sido una lucha?", pregunta entonces el entrevistador. "Sí", es la rotunda y tajante respuesta de la mujer del príncipe Harry.

Lo cierto es que para Meghan Markle, el camino que eligió junto al nieto de Isabel II de Inglaterra le supuso afrontar situaciones que a buen seguro nunca imaginó, más si cabe teniendo en cuenta que ella tenía muy claras sus metas en la vida. "Con toda honestidad, le he dicho durante mucho tiempo a H, así lo llamo, que no es suficiente sobrevivir a algo, eso no es vida. Debes prosperar. Debes sentirte feliz y creo que realmente intenté adoptar esa sensibilidad británica de no mostrar ninguna emoción (...). Lo bueno es que tengo a mi bebé, el principito Archie, y a mi esposo, y ellos son los mejores", ha comentado la duquesa en este sentido.

A lo largo del documental, la esposa del príncipe Harry también puso de manifiesto que, cuando decidió dar el 'sí, quiero' a su marido, se encontró con que varios de sus amigos le aconsejaron no hacerlo. "Cuando conocí a mi marido, mis amigos estaban muy felices porque yo estaba muy feliz. Pero me dijeron 'seguro que es genial, pero no deberías hacerlo, porque la prensa sensacionalista británica arruinará tu vida", cuenta Meghan que le dijeron. "Espero que la gente, el mundo, llegue a un punto en el que solo nos vea como una pareja que está enamorada. Porque cuando me levanto todos los días no me identifico con otra cosa. Soy Meghan y me casé con un hombre increíble. Para mí esto es parte de nuestra historia de amor", aclara.

Precisamente en línea con lo anterior, una de las amigas británicas que advirtió a la duquesa acerca de lo que le acarrearía el matrimonio con un Windsor ha salido al paso y ha explicado cómo sucedieron las cosas. Gina Nelthorpe-Cowne, la mujer con la que quedó Meghan horas antes de su primera cita con el príncipe, ha deslizado que lo que transmitió a su amiga, después de ver que la relación iba en serio, fue que no sabía "dónde se estaba metiendo". "Era muy ingenua. Todavía creo que lo es, y le dije que era el fin de su vida normal, el fin de su privacidad. Ella levantó la mano y me dijo 'para. No quiero escuchar nada negativo. Es un momento muy feliz para nosotros".

Con todo, recientemente los duques de Sussex tomaban una decisión drástica: tomarse un descanso y despejar, durante algunas semanas, su agenda de actos oficiales. En este mes y medio, y según apuntan medios como Sunday Times, la pareja aprovechará para viajar a Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles, junto al pequeño Archie Harrison a fin de pasar unos días con la madre de la duquesa, Doria Ragland.

