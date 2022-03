Los duques de Sussex deciden tomarse un descanso para alejarse del foco mediático

La gira que les llevó durante casi dos semanas a diferentes puntos de Sudáfrica nos dejó algunos de los momentos más bonitos y significativos de los duques de Sussex. Sin embargo, un documental hecho durante este viaje y emitido hace solo unas horas también nos ha permitido saber que ni el príncipe Harry ni Meghan Markle se sienten cómodos estando en el centro del foco mediático. Una situación que ha llevado al matrimonio a tomar una sorprendente decisión: tomarse un descanso y despejar durante seis semanas su agenda de actos oficiales. De este modo, no será, al menos, hasta mediados de noviembre cuando podremos volver a ver a los padres de Archie Harrison.

Tal y como ha revelado Sunday Times, durante este mes y medio los duques de Sussex tienen pensado viajar a Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles, al lado de su niño. Los tres pasarán unos días con la madre de ella, Doria Ragland. Así, el pequeño Archie Harrison, que nació en mayo, podría celebrar por primera vez con sus padres y su abuela el Día de Acción de Gracias el próximo 27 de noviembre. Una arraigada tradición que se lleva a cabo cada año el cuarto jueves de noviembre, fecha en la que las familias comparten una cena en la que el menú está compuesto por un pavo asado, salsa de arándanos, judías verdes, crema de verduras...

Para Navidad se espera que Meghan Markle, el príncipe Harry y Archie Harrison regresen a su residencia de Frogmore Cottage para recuperar poco a poco su rutina y para pasar la Navidad -la cena del 24 de diciembre y el oficio religioso del 25- al lado de los miembros de la realeza británica. Cabe recordar que, por expreso deseo de la reina Isabel de Inglaerra, los Windsor suelen reunirse en una de las residencias preferidas de toda la familia real, Sandringham, para llevar a cabo estas celebraciones en las que hay regalos para todos, divertidos juegos y villancicos.

El documental que ha cambiado todo

Los duques de Sussex se mantendrán alejados de los flashes y de la atención mediática tras sincerarse acerca de su verdadera situación en el documental Harry and Meghan: An African Adventure, emitido por Daily Mail y puesto en marcha por Tom Bradby, conductor del espacio News at Ten. Con este periodista, el príncipe Harry habló con total sinceridad sobre la presión que sigue sintiendo al ser miembro de la Familia Real inglesa y el estrés que le generan los recuerdos de la relación de su madre con los medios de comunicación: "Creo que es una herida que supura. Ser parte de esta familia, en este papel, en este trabajo. Cada vez que veo una cámara o escucho un clic… Cada vez que veo un flash me hace recordar el peor momento de mi vida", confesaba.

El periodista, que ha revelado que a los duques de Sussex les gustaría comenzar una nueva vida en lugares como Ciudad del Cabo. Además, también tuvo la oportunidad de entrevistar a Meghan Markle. Con la que fuera protagonista de Suits no solo habló de su estancia en Sudáfrica sino también de cómo se ha adaptado a su nueva vida y cómo convive con la presión mediática que la rodea desde que se hizo pública su relación con el hijo menor de Carlos de Inglaterra. "Mira, todas las mujeres, sobre todo durante el embarazo, se sienten muy vulnerables. Supuso un gran reto para mí, sobre todo cuando acaba de nacer tu primer hijo...", comenzaba a relatar. "Como mujer, es muy… es demasiado. Y si además le añades que eres una madre primeriza y que te acabas de convertir en una mujer casada… ", añadía.

