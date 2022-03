El príncipe Harry demanda a dos tabloides por pinchar sus teléfonos

El duque de Sussex ha declarado la guerra a la prensa sensacionalista británica. Quiere proteger su vida privada, la de su mujer, Meghan, y la de su hijo Archie. A primeros de mes, los Duques anunciaban que habían emprendido acciones legales para evitar que la historia de Diana de Gales volviera a repetirse y consideraban “una campaña despiadada” la publicación de una carta privada de la Duquesa por parte de un periódico. Ahora, tan solo una semana después, se ha sabido que el príncipe Harry va a demandar a dos tabloides por pinchar sus teléfonos.

La demanda del duque de Sussex es contra los tabloides británicos The Sun y Daily Mirror por acceder supuestamente a mensajes telefónicos privados, según informó el pasado viernes el Palacio de Buckingham. Un portavoz oficial indicó que ha presentado ante el Tribunal Superior una demanda en nombre del príncipe Harry, cuyos abogados alegan que esos medios de comunicación recurrieron a técnicas “ilegales” para “interceptar” mensajes dejados en le buzón de voz de los teléfonos móviles.

El nieto de Isabel II ya denunció hace unos días la “campaña despiada” que ha emprendido un sector de la prensa británica contra su mujer y confirmó que ha demandado a The Mail on Sunday por la publicación de una carta privada enviada a su padre. El bufete de abogados Schillings, en representación de la Duquesa, ha acusado a este tabloide dominical de llevar a cabo una campaña con la duquesa de Sussex llena de mentiras e historias humillantes.

El Príncipe explicó la decisión adoptada por Meghan con una dura carta dirigida a los medios, en la que aludió a la muerte de su madre, Diana de Gales, en un accidente de tráfico en París en 1997 y resaltó que ahora puede ver que su mujer es víctima de “las mismas fuerzas poderosas”, de la prensa. Harry admitió que sentía el “más profundo temor de que la historia vuelva a repetirse”.

Aunque el Palacio de Buckingham no ha dado detalles al respecto, la BBC señaló que la demanda del Duque podría estar relacionada con un escándalo de “pinchazos” a teléfonos móviles que se remonta a principios del año 2000.

Además de estas demandas, los duques de Sussex también han estado en el foco mediático por fletar varios Land Rover y otros coches en el avión con rumbo a Sudáfrica debido a la escasez de vehículos con medidas de seguridad en su reciente viaje por el continente africano. Una polémica que se suma al malestar que causó el uso de aviones privados que tomaron este verano con rumbo a Ibiza y Niza.

