Los duques de Sussex emprenden acciones legales para evitar que la historia de Diana de Gales se repita

El príncipe Harry ha manifestado en no pocas ocasiones su miedo a que se repita el acoso que ya sufrió su madre, Diana de Gales, por parte de algunos medios de comunicación. Lo hizo en 2016, cuando tuvo que salir al paso y defender a su entonces novia, Meghan Markle -hoy su esposa y madre de su hijo Archie- de la prensa sensacionalista. Pidió el duque de Sussex que ciertos medios de comunicación reflexionaran sobre el daño que estaban causando a la actriz. Esa situación no había vuelto a darse hasta ahora, cuando, esta vez juntos, han vuelto a tomar cartas en el asunto.

Los Duques han emitido este mismo martes un extenso comunicado en el que anuncian que piensan emprender acciones legales contra publicaciones como Mail on Sunday y su empresa matriz "por la publicación intrusiva e ilegal de una carta privada escrita por la duquesa de Sussex, que es parte de una campaña de este grupo de medios para publicar información falsa e historias deliberadamente despectivas sobre ella, así como sobre su esposo. Ante la negativa de los periódicos asociados a resolver este problema de manera satisfactoria, hemos emitido procedimientos para corregir esta violación de la privacidad, la infracción de los derechos de autor y la agenda de medios antes mencionada", según ha especificado un portavoz legal que representa a Meghan Markle, quien por cierto financiará junto a su marido de manera privada estas acciones. Los ingresos que pueda generar serán donados a una organización benéfica antibullying.

En el comunicado, la pareja explica que cree "en la libertad de los medios". "Lo consideramos una piedra angular de la democracia", añaden. Sin embargo, lamentan que la duquesa de Sussex se haya convertido "en una de las últimas víctimas de una prensa sensacionalista británica que realiza campañas contra personas sin pensar en las consecuencias: una campaña despiadada que se ha intensificado durante el año pasado, durante todo el embarazo y mientras criaba a nuestro hijo recién nacido".

"Esta propaganda implacable tiene un costo humano, específicamente cuando es deliberadamente falsa y maliciosa", prosiguen los duques de Sussex. "No puedo comenzar a describir lo doloroso que ha sido", señala el príncipe Harry, quien acusa a estos medios de ser conscientes de sus propias mentiras, de la explotación y las tergiversaciones continuas a las que han sometido a su esposa, a la que "han vilipendiado casi a diario durante los últimos nueve meses". "Por esta razón estamos tomando acciones legales, un proceso que lleva muchos meses", ha anunciado.

En este sentido, acusan al medio en cuestión de omitir estratégicamente párrafos determinados. "Este es un juego que no hemos estado dispuestos a jugar desde el principio. He sido testigo silencioso de su sufrimiento privado durante demasiado tiempo. Retroceder y no hacer nada sería contrario a todo lo que creemos. Esta acción legal particular depende de un incidente en un patrón de comportamiento largo e inquietante por parte de los medios sensacionalistas británicos. El contenido de una carta privada se publicó de forma ilegal e intencionadamente destructiva para manipular al lector", explican los duques de Sussex en su comunicado, hecho público a través de su página web oficial.

El final del mensaje no puede ser más revelador, teniendo en cuenta además el sufrimiento del príncipe Harry en el pasado como consecuencia del acoso al que se vio sometida su madre, Diana de Gales, por parte de algunos medios. "Llega un momento en que lo único que hay que hacer es enfrentarse a este comportamiento, porque destruye a las personas y destruye vidas. En pocas palabras, es la intimidación lo que asusta y silencia a las personas. Todos sabemos que esto no es aceptable de ningún modo. No creemos y no podemos creer en un mundo donde no hay responsabilidad por esto. Aunque esta acción puede no ser segura, es la correcta. Porque mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien que quiero se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas. Agradecemos al público por su continuo apoyo. Lo apreciamos. Aunque no lo parezca, realmente lo necesitamos", concluyen los Duques.

