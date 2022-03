Las curiosidades de la vida matrimonial de Meghan y Harry, al descubierto

Desde que se casaron, cada vez vamos conociendo más detalles del día a día de los duques de Sussex. Fueron ellos mismos los que revelaron, en su primera entrevista tras el anuncio de su compromiso, cómo fue la petición de mano. Ahora, ha sido Meghan Markle la que ha revelado en un documental sobre el viaje a África que hicieron recientemente algunas de las curiosidades más sorprendentes de su vida en común y de su intimidad con el príncipe Harry, entre ellas, cuál es el apodo secreto con el que llama a su marido cuando están solos o algunas de las advertencias que recibió antes de dar el 'sí, quiero'.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA

Así llama a su marido en la intimidad

Ha sido en el espacio de la cadena de televisión ITV titulado: Harry y Meghan: un viaje africano, emitido este domingo por la noche, donde en conversación con el periodista Tom Bradby, la Duquesa de Sussex hablaba sin tapujos sobre su matrimonio y sobre su nueva faceta de madre. En un momento de la charla, Meghan Markle nombró al príncipe Harry simplemente como ‘H’. “Con toda honestidad, le he dicho durante mucho tiempo a H, así lo llamo, que no es suficiente sobrevivir a algo, eso no es vida. Debes prosperar. Debes sentirte feliz y creo que realmente intenté adoptar esa sensibilidad británica de no mostrar ninguna emoción (...). Lo bueno es que tengo a mi bebé, el principito Archie, y a mi esposo, y ellos son los mejores”, dijo en el documental.

- Meghan Markle se rompe al hablar sobre la presión mediática tras su maternidad

- Los duques de Sussex deciden tomarse un descanso para alejarse del foco mediático

Le aconsejaron no casarse con Harry

En el documental, Meghan también elogió a su esposo, con el que contrajo matrimonio en mayo de 2018. “Espero que la gente, el mundo llegue a un punto en el que solo nos vea como una pareja que está enamorada. Porque cuando me levanto todos los días no me identifico con otra cosa. Soy Meghan y me casé con un hombre increíble. Para mí esto es parte de nuestra historia de amor”, aseguró en la entrevista televisiva, en la que también desveló, entre otras cosas, que sus amigos británicos le aconsejaron que no se casara con el nieto de Isabel II. "Seguro que es genial, pero no deberías hacerlo, porque la prensa sensacionalista británica arruinará tu vida", aseguró Meghan que le dijeron.

VER GALERÍA

'No mucha gente ha preguntado si estoy bien'

La duquesa de Sussex no quiso pasar de puntillas en este punto y reconoció que lo pasó francamente mal durante su embarazo y tras el nacimiento de su primer hijo. "Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, es realmente vulnerable, y eso fue un desafío. Y luego, cuando tienes un recién nacido, lo sabes. Y especialmente como mujer, es mucho. Entonces, añades esto al hecho de tratar de ser una nueva madre o una recién casada", deslizó antes de agradecer al presentador su preocupación por ella. "No mucha gente ha preguntado si estoy bien, pero es algo muy real que pasa fuera de cámaras", concluyó.

Perhaps the key moment in my interview with Meghan tonight. pic.twitter.com/grIsq7f5QX — tom bradby (@tombradby) October 20, 2019

La relación del duque con su hermano

Por su parte, el duque de Sussex habló de su vida personal y reconoció haber tenido diferencias con su hermano, el príncipe Guillermo. "Somos hermanos. Siempre lo seremos. Seguimos por caminos diferentes en este momento, pero siempre estaré ahí para él, así como sé que él estará siempre ahí para mí. Como hermanos, ya saben, hay buenos días y malos días", comentó al respecto durante la entrevista, en la que también habló de que, todavía a día de hoy, la muerte de su madre es "una herida que aún supura" y que en cada una de sus acciones está muy presente.

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!