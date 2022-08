Los motivos por los que el príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a Reino Unido

Tras su breve y discreta visita a Reino Unido por la celebración del Jubileo de Platino en el mes de junio, el príncipe Harry vuelve a casa. El próximo 5 de septiembre, el nieto de Isabel II pisará de nuevo suelo británico para ejercer como anfitrión en One Young World Summit, un evento de carácter benéfico que tendrá lugar en la ciudad de Manchester y que tiene previsto reunir a jóvenes líderes procedentes de distintas partes del mundo, concretamente un total de 190 nacionalidades en una cumbre por la diversificación cultural y la cooperación internacional. Como viene siendo habitual, en este viaje contará con la inestimable compañía de Meghan Markle que hace las veces de consejera de esta asociación junto a otros personajes ilustres como Justin Trudeau o Jamie Oliver.

Por el momento, lo que no se sabe es si vendrán acompañados de sus pequeños: Archie (3) y Lilibet (1) o si aprovecharán la ocasión para acercar posturas con su abuela u otros miembros de la familia, como su hermano Guillemo. Cabe recordar que la situación entre los dos vástagos de Lady Di no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos esta aparición no estará exenta de controversia, ya que hace tan solo unas semanas el príncipe Harry había tomado la decisión de demandar por segunda vez al gobierno de su país y a Scotland Yard alegando que tras su salida de la casa real y su mudanza a California, le habían dejado sin ningún tipo de protección policial, algo que, según él, expondría a su familia a numerosos peligros por las constantes amenazas que reciben.

Más allá de los problemas legales, al parecer habría motivos personales que hacen que la relación de los dos hermanos penda de un hilo, porque según informa el tabloide The Sun, las próximas navidades saldría a la luz un libro de memorias en las que el príncipe Harry relataría sus experiencias más negativas viviendo bajo el seno de los Windsor. Un hecho que de hacerse realidad podría dinamitar los pocos lazos que le unen a su hogar y que se suma al próximo documental que se va a estrenar en la plataforma de streaming HBO Max con motivo del 25 aniversario del triste fallecimiento de Diana de Gales en el que se recordará su polémica entrevista en el canal público BBC, lo que puede levantar viejas ampollas del pasado entre su círculo más cercano.

Más alegre es la segunda parada por Europa que tienen previsto llevar a cabo los Duques de Sussex, puesto que trás esta breve visita al Reino Unido, pondrán rumbo a Alemania. La ciudad de Düsseldorf ha sido la elegida este año para acoger la nueva edición de los Juegos Invictus, una cita muy importante en la agenda del hijo menor de Carlos de Gales, puesto que fue él quien impulsó la creación de esta competición entre heridos de guerra en el año 2014. De la misma manera, está muy ligado a su historia de amor, ya que este fue el primer evento público en el que el matrimonio se presentó como pareja, formalizando así su noviazgo allá por el 2017 lo que a buen seguro les trae grandes recuerdos y que supondrá un motivo para sonreír a pesar de la tormenta en la que están envueltos.

