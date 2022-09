Ana María Aldón y su última ¿indirecta? a José Ortega Cano: 'Tenías mi corazón pero no supiste qué hacer con él'

Su situación personal sigue convulsa. Aunque José Ortega Cano y Ana María Aldón parece que tratan de acercar posturas en medio de la crisis matrimonial que atraviesan (confirmada por la propia diseñadora), algunos de los mensajes que estos días ven la luz vuelven a sembrar la duda. Es precisamente lo que ha pasado con el último de Ana María, en el que ha rescatado una reflexión que parece una indirecta en toda regla a su marido. “Cuando te pregunten por mí, diles que te lo di todo, diles que tenías mi corazón pero no supiste que hacer con él”, pensamiento atribuido a Daniel Eduardo Jaimes, que parece dar una idea de cómo se siente en estos momentos la diseñadora. Ha pedido además a sus seguidores que moderen sus críticas, pidiéndoles que hagan comentarios constructivos.

Las últimas semanas no han sido fáciles para la pareja que se enfrenta a una delicada situación personal tras las sinceras palabras de Ana María en las que desnudaba sus sentimientos. A finales del pasado agosto reconocía que su matrimonio no estaba en el mejor momento. “Nosotros no hemos hablado en ningún momento de separación, eso quiero dejarlo claro, no nos hemos sentado a hablar de separación ni de divorcio, crisis sí que hay, ¿y qué hacemos?” decía. Desde entonces se han sucedido los cruces de comentarios en programas de televisión como Ya es verano, en los que parece que tratan de rebajar la tensión que existe entre ellos.

“Le pido perdón” decía Ana María después de que el diestro se confesara molesto con ella por hablar de su vida personal. "A mí me gustaría poner las cosas en un equilibrio: ni nadie es muy malo ni nadie es muy bueno, sino que todos somos lo que Dios quiere, regular. Vamos a dejarlo en un término medio” apuntaba. Tienen claro que pase lo que pase entre ellos, su hijo José María, al que acompañaban ambos en su primer día del curso es su prioridad. “Mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo. Es un vínculo que tiene con mi hijo y eso es de por vida” dijo la diseñadora. “Ahora mismo estoy más enamorada de mí. Perdonadme si es egoísmo" añadía. Por su parte el diestro explicó que él quiere arreglar las cosas con su mujer.

En estos desencuentros, las opiniones de otros miembros de la familia han añadido quizá más tensión entre la pareja. Es el caso por ejemplo de las duras palabras que dedicó la hija de Ana María, Gema Aldón, al diestro, asegurando que este “humilló” a su madre, y a Gloria Ortega, de quien dijo que “se cree superior”. Una de las últimas imágenes que se tienen de Ana María Aldón y José Ortega Cano juntos son de hace solo unos días en el primer día de colegio de su hijo. Sin querer hacer declaraciones y con el gesto serio, acompañaron al pequeño.

Estos días el torero sí ha respondido a Rocío Carrasco que en su docuserie, En el nombre de Rocío, aseguró que su madre vivía una relación “tóxica” junto a él. El torero ha respondido con un contundente “todas” a la pregunta de si está dispuesto a tomar medidas legales a raíz de estas afirmaciones.