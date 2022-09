Las duras palabras de la hija de Ana María Aldón contra Ortega Cano y Gloria Camila

En medio de la tormenta familiar, y cuando parecía que había un amago de reconciliación entre Ana María Aldón y Ortega Cano, Gema Aldón, la hija mayor de la diseñadora de moda, ha animado a su madre a que se separe del torero. "José no es familia de mi madre, la familia te apoya y a mi madre su marido no la apoya en ningún momento", ha dicho Gema en la revista Lecturas, donde además ha asegurado que el torero "ha humillado" a su progenitora y que estar callada tanto tiempo ha sido "malísimo". Después de asegurar que ha tardado tanto en hablar ha sido por miedo "a hacer daño a los demás", especialmente a la modista, de la que dice que se merece a "alguien que la quiera", la joven, a que la tuvo con 18 años y a quien sacó adelante ella sola, también ha expresado su opinión sobre Gloria Camila: "Es mala, se cree superior".

VER GALERÍA

José Ortega Cano y Ana María Aldón, juntos y con semblante serio en el primer día de colegio de su hijo

Gema ha expresado además que Gloria ha hecho muchos desprecios hacia su madre y que "no ha tenido respeto por ella" en muchas ocasiones. La hija mayor de la mujer del torero, que trabaja como agente funerario especializada en embalsamamientos, tiene un vínculo muy estrecho con su madre y así lo demostró hace unas semanas cuando también aseguró que "los Ortega Cano" no se portaban bien con la diseñadora. Aldón vivió en la casa del diestro durante un tiempo y siempre se habló de sí vivió alguna situación que le hiciera irse allí, pero la hija de Ana María desveló que se fue porque echaba de menos su tierra, Andalucía, y a su gente. De hecho, contó que aunque Madrid no era un lugar para ella siempre sintió que era una más. "No me he sentido desplazada", reveló.

Además, de su relación con la participante de Pesadilla en el paraíso contó que no tenía ningún tipo de trato, aunque las veces que se habían visto sí se habían dicho "hola y adiós". Eso sí, Gema confesó que llegó a tener cierta amistad con Gloria , pero que "por ciertas actitudes" decidió alejarse. "Conmigo no ha tenido mala actitud, pero no me gustan algunas que tienen con mi madre. Ya no son palabras, son gestos, miradas… hay cosas que dicen más que las palabras. No son insultos ni peleas", narró en el programa de Toñi Moreno.

VER GALERÍA

Ortega Cano y Ana María Aldón mantienen una tensa conversación en directo sobre su situación matrimonial

"Yo creo que ella no es feliz del todo con la vida que tiene", dijo además Gema, que contó que siente que su madre vale mucho más de cómo la valoran los Ortega Cano. Pero no solo eso, a sabiendas que Ana María está pasando por un mal momento, su hija quiso darle un mensaje de ánimo a la modista: "Se me va la vida todo lo que hacer por mi y mi hija. Voy a estar aquí siempre. Yo y tu familia. Cuánto vales. Nos tienes aquí, a tu familia, a todos en las buenas y las malas. Siempre estamos para ti, y yo más que nadie. Vamos a salir de esto juntas porque yo te voy a ayudar", expresó provocando las lágrimas de su madre.